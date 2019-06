De Rusia a la Copa América: cómo se alteró el valor de mercado de la bicolor

Hay sentimientos que no cambian. Cuando se acerca un campeonato internacional, la ilusión del hincha peruano renace. Pasó en el Mundial de Rusia 2018 y sucede ahora, a dos semanas de la Copa América.

Sin embargo, hay asuntos que sí se mantienen en constante cambio. Uno de ellos es el valor de mercado de los jugadores. En ese mismo sentido, ¿cuánto ha afectado la cotización de los seleccionados su paso por Rusia?

Los que sobresalen

Luego del Mundial, hay tres jugadores que han despuntado en lo que se refiere a valor de mercado. Christian Cueva, uno de los fijos del equipo de Ricardo Gareca, quintuplicó el costo de su pase al pasar de los US$ 1.12 millones que valía en el 2017 a los US$ 5.57 millones que vale ahora, según el portal Transfermarkt . Aunque no ha logrado consolidarse en Santos de Brasil, es uno de los jugadores clave en el equipo nacional para Gareca.

Otro caso a destacar es el de Raúl Ruidíaz, de acuerdo a Eduardo Flores, director de Toque Fino-Marketing Deportivo. “A pesar de que no tuvo mucha participación en el Mundial, su paso a la liga estadounidense lo colocó entre los 10 jugadores mejor pagados de la MLS (Major League Soccer)”, afirma.

Por último, Edison Flores también ha visto su cotización multiplicarse. Pasó de US$ 1.2 millones en el 2017 a US$ 3.3 millones este año. Flores, además, ha visto parte de su patrimonio crecer por diversas campañas publicitarias.

Otros formas de ingresos

Una de las bajas en el mercado de valores que sorprende es la de André Carrillo. El jugador es hoy el más caro de la selección con un valor de US$ 7 millones. Pero en los últimos dos años su cotización en el mercado de pases ha caído. Su pico más alto fue cuando jugó por el Sporting de Portugal, donde llegó a costar US$ 13 millones.

Un asunto a resaltar, a pesar de la baja, según el directivo de Toque Fino, es que Carrillo es uno de los pocos seleccionados que tiene auspiciador. En este caso, Adidas.

De otro lado, Guerrero también ha visto tu valor decrecer, pero su situación económica se compensa con el patrocinio de la marca global Umbro.

Campañas vs. patrocinios

“Hoy las marcas quieren resultados a corto plazo, por eso apuestan por campañas en vez de patrocinios”, explica Flores. Algunos seleccionados han participado en iniciativas publicitarias en los últimos años. Es el caso de Luis Advíncula con Gloria o Raúl Ruidíaz con Caja Huancayo.

De otro lado, Pedro Gallese y Aldo Corzo serán protagonistas de una campaña con una marca de consumo masivo en las próximas semanas.