Rusia 2018: Peruanos gastaron US$ 560,000 en compras con tarjeta en estadios

Los mayores consumos usando tarjeta dentro de los estadios en el mundial hasta las semifinales del mismo fueron liderados, como era de esperarse, por los rusos.

Sin embargo, pese a no clasificar, los ciudadanos de Estados Unidos quedaron en la segunda posición en ese ranking.

Perú se colocó en el puesto 6, por debajo de Argentina, con US$ 560,000. Así, los 10 países que más gastos realizaron con sus tarjetas dentro de los estadios fueron los siguientes:

Países de más alto consumo

Los diez países cuyos aficionados registraron el gasto más alto con sus tarjetas Visa dentro de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA™ son los siguientes:

• Rusia: 750 millones de rublos (USD $12 millones)

• Estados Unidos: 188 millones de rublos (USD $3 millones)

• México: 94 millones de rublos (USD $1.5 millones)

• China: 67 millones de rublos (USD $1.1 millones)

• Argentina: 41 millones de rublos (USD $700,000)

• Perú: 35 millones de rublos (USD $560,000)

• Inglaterra: 34 millones de rublos (USD $550,000)

• Brasil: 28 millones de rublos (USD $500,000)

• Colombia: 26 millones de rublos (USD $420,000)

• Australia: 25 millones de rublos (USD $400,000)

Durante el mundial, Visa obtuvo los derechos para ser el socio de consumos por tarjeta durante el certamen deportivo. Desde el 14 de junio hasta las semifinales del 11 de julio, el 50% de las compras con tarjeta se hicieron mediante transacciones sin contacto con la misma, dispositivos móviles y wearables.

Como promedio, los tarjetahabientes gastaron 1,408 rublos por transacción (aproximadamente US$ 23) dentro de los estadios a lo largo del torneo, siendo los aficionados de Rusia quienes más gastaron, seguidos por los de Estados Unidos y México, respectivamente.

Las compras individuales promedio más altas se observaron en las categorías de mercancía adquirida dentro del estadio (4,200 rublos; aproximadamente US$ 68), mercancía adquirida en Fan Fest (3,300 rublos; aproximadamente US$ 53) y consumos de comidas y bebidas dentro del estadio (800 rublos; aproximadamente US$ 13).

De los 62 partidos que se han jugado hasta la fecha en la Copa Mundial Rusia 2018, el encuentro inicial entre la nación anfitriona y Arabia Saudita en el Estadio Luzhniki registró el volumen de pagos más alto, ya que los aficionados gastaron más de 55 millones de rublos (aproximadamente US$ 900,000).

Del consumo total registrado en el partido inaugural, un 69% provino de ciudadanos rusos y un 31% de personas de otras nacionalidades.

Consumo dentro de los estadios

Durante el partido inaugural del 14 de junio — cuando aficionados procedentes de 123 países llenaron el estadio — se registró el volumen más alto de transacciones de pago. Durante el partido del 1ro de julio entre Rusia y España se registró el segundo mayor volumen de transacciones del torneo.

Como promedio, el monto de transacción dentro de los estadios durante los 62 partidos fue de 1,168 rublos (aproximadamente US$ 19). Los aficionados rusos gastaron en promedio 1,090 rublos (aproximadamente US$ 18) en compras dentro del estadio durante la, mientras que el gasto promedio de los visitantes internacionales que asistieron al torneo fue de 1,915 rublos (aproximadamente US$ 31).

Estadios que registraron mayor volumen de compras

Los cinco estadios de la Copa Mundial donde los aficionados consumieron más con sus tarjetas Visa incluyen:

• Luzhniki (Moscú): 533 millones de rublos (US$ 8.6 millones)

• San Petersburgo: 208 millones de rublos (US$ 3.3 millones)

• Samara: 125 millones de rublos (US$ 2 millones)

• Sochi: 117 millones de rublos (US$ 1.9 millones)

• Spartak (Moscú): 114 millones de rublos (US$ 1.8 millones)

Mayor volumen de compras en Fan Fest

Las cinco sedes de Fan Fest para ver los partidos de la Copa Mundial donde los aficionados realizaron mayor consumo con su tarjeta Visa incluyen:

• Luzhniki (Moscú): 251 millones de rublos (USD $4 millones)

• San Petersburgo: 38 millones de rublos (USD $615,000)

• Kazán: 11 millones de rublos (US$ 170,000)

• Samara 8.8 millones de rublos (US$ 141,000)

• Sochi: 8.5 millones de rublos (US$ 136,000)