Rusia 2018: Hinchas peruanos pagan US$ 800 en taxi en su recorrido por el Mundial

Una conexión aérea perdida en Moscú obligó a un grupo de hinchas peruanos a pagar US$ 800 por un viaje en taxi para llegar a ver el debut de su selección en el Mundial y a comunicarse a través de la herramienta Google Translate con un conductor que subía el precio del viaje cada vez más.

Cuatro amigos tuvieron que tomar esa decisión desesperada para llegar a tiempo al primer juego de Perú contra Dinamarca en Saransk, a 650 kilómetros al este de la capital rusa.

"Fue un taxi de 10 horas con un chico de Tayikistán que no hablaba inglés. Fue difícil", dijo Rodolfo Devercelli, relatando la experiencia unos días después en Ekaterimburgo.

No pasó mucho tiempo para que el precio acordado de US$ 600 comenzara a subir. "Después de 20 minutos, el tipo dice 'Creo que es demasiado lejos, van a ser US$ 700'".

A tres horas de Saransk, el valor subió a US$ 1,000 y cargar el tanque de gasolina, dijo Devercelli, quien destacó que el acuerdo final fue de US$ 800 y la gasolina.

Pese a los malos resultados de Perú, que se quedó sin opciones de clasificar a octavos de final tras dos derrotas seguidas, y de lo ocurrido con el taxista, los amigos dijeron que se llevan una buena impresión de Rusia.



El jueves incluso disfrutaron de un paseo en taxi gratis por valor de 150 rublos (US$ 2.40).

" Ayer tuvimos que retirar nuestros boletos en DHL", dijo Joaquín Otero, otro miembro del grupo. "Pero una chica nos informó que estábamos en la oficina equivocada. Llamó un Uber desde su teléfono y nos envió a la oficina correcta, y ella pagó por el Uber. Fue muy amable".