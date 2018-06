Rusia 2018: Casas de apuestas sufren golpe histórico con caída de Alemania en el Mundial

Ni las casas de apuestas ni los sistemas de inteligencia artificial pudieron prever lo que sucedería en Rusia con Alemania, escuadra que se posicionaba como una de las favoritas para llevarse la Copa.

Ni las expectativas no tan optimistas, tras la caída ante México, descartaban un panorama en el que Corea de Sur dejara fuera a los dirigidos de Joachim Löw con un marcador dos a cero. Y es que la derrota significó una pronta salida. Fue la segunda vez en la historia en la que esta selección no clasificó en primera ronda: la última vez que ocurrió fue en 1938.

Las casas de apuestas

Debido a sus estadísticas y su condición como último campeón del mundo, Alemania tenía mayores posibilidades de ganar el encuentro en diversas casas de apuestas.

Incluso, al inicio de la competencia, la escuadra alemana se posicionaba en el segundo lugar, solo detrás de la selección de Brasil, como favorita para alzar el título de este año.

En cuanto al encuentro con Corea del Sur, en el caso de MarcaApuestas, la victoria asiática pagaba 15 veces la inversión hecha, el empate 7.50, mientras el triunfo de los teutones tenía una cuota de 1.20. Hay que recordar que cuanto menor sea la cifra, mayor será la probabilidad –de acuerdo a estadísticas– de salir ganador.

Un panorama similar presentó Betfair, donde las cuotas favorecían a los germanos también con 1.20, cifra inferior si se compara con el empate (7.50) y el marcador a favor de los coreanos, el cual pagaba 17 veces la apuesta.

Es decir, si un cliente confiaba en una victoria de Corea y apostaba US$ 100, su retorno –en el caso de la última casa– era de US$ 1,700.

En tanto, hubo apuestas especializadas: Bwin, por ejemplo, pagaba 1.65 veces la apuesta si el delantero alemán Timo Werner marcaba un tanto dentro de los 90 minutos, y en las filas de Corea del Sur un gol de Son Heung-min retribuía solo 4.50.

Escenario de valorizaciones

Siguiendo esa línea, en lo que al terreno de las cifras se refiere, el valor de mercado del delantero Timo Werner bordea los US$ 70 millones; el de Son Heung-min, más de US$ 57 millones. Curiosamente, el valor de este último (el más alto de su selección) ha aumentado US$ 17 millones desde inicios de año, en tanto que el de su par alemán se mantiene sin variaciones desde el 2017.

No obstante, el jugador germano con mayor valor de mercado es Toni Kroos, con US$ 92 millones, según datos de Transfermarkt.