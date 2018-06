Royal Caribbean apuesta por lujo con participación en Silversea

Si tiene un cuarto de millón de dólares para gastar, Royal Caribbean Cruises Ltd. pronto tendrá unas vacaciones para usted.

El operador de cruceros con sede en Miami acordó comprar una participación de un 66.7% en la empresa de capital cerrado Silversea Cruises Ltd., en una transacción que tiene un valor empresarial de aproximadamente US$ 2,000 millones, incluyendo cerca de US$ 1,000 millones en valor contable de la participación, el mayor acuerdo en la historia de Royal Caribbean.

La compra le dará a la compañía nuevas ofertas de lujo, incluida una estadía en la habitación Owner’s Suite que comienza en US$ 240,000 por persona para el World Cruise 2020 de Silversea, un viaje de 140 días por todo el mundo.

Royal Caribbean apunta a un público ultra rico con su compra de una participación mayoritaria en la marca de cruceros de lujo.

Los viajes de Silversea van desde US$ 5,000 por persona por un viaje de 10 días por el Mediterráneo, hasta el épico World Cruise, que hace reventar las billeteras.

Se espera que la asociación tenga "importantes" sinergias, como acceso al mercado global, poder adquisitivo y cadena de suministro, según el director financiero de Royal Caribbean, Jason Liberty.

Es una "buena extensión a un área en la que, francamente, no hemos estado activos", dijo en una entrevista telefónica el máximo ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain. Silversea tiene una reputación "incomparable" y una "cultura agradable", dijo.

El acuerdo se financiará a través de deuda y el ratio de apalancamiento de la compañía "se elevará un poco", según Liberty. La compañía espera mantener su calificación de grado de inversión y su índice objetivo de 3% a 3.5%.

El presidente de Silversea, Manfredi Lefebvre D’Ovidio, calificará para la adjudicación de acciones clave de alrededor de 472,000 acciones de Royal Caribbean si la compañía combinada alcanza los objetivos de rendimiento entre 2019 y 2020.

Se espera que la transacción se cierre a fines de este año y no se prevé que tenga un efecto material en las ganancias ajustadas a corto plazo.Royal Caribbean ha gozado de un sólido segundo trimestre hasta el momento, de acuerdo con Fain.

La fuerte demanda de productos básicos y un desempeño mejor al esperado "por debajo de la línea", incluidas las empresas conjuntas, generaron mejores resultados. El gasto a bordo también sigue siendo sólido, lo que refleja el deseo de las personas de tener experiencias en su viaje, dijo Fain.

Los resultados "compensarán completamente" el fortalecimiento del dólar y el aumento de los precios del combustible, lo que se espera que dé como resultado un perjuicio de 25 centavos por acción en el segundo semestre del año. La compañía reiteró su proyección para 2018 de ganancias ajustadas de US$ 8.70 a US$ 8.90 por acción, lo que se compara con la estimación promedio de los analistas de US$ 8.83.

La proyección no incluye el acuerdo con Silversea.