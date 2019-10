El primer golpe de claqueta sonó hace una semana. Desde entonces las jornadas de la directora Rossana Díaz Costa son maratónicas. Su nueva obsesión se reparte entre ajustes de guion, planos y encuadres. Aún quedan cuatro semanas de rodaje. “Un mundo para Julius”, la adaptación cinematográfica de la obra de Alfredo Bryce Echenique, ya está en proceso. Su estreno será el segundo semestre del 2020 cuando la novela cumpla 50 años desde su publicación.

La adaptación de una obra al cine inicia con la cesión de derechos, ¿qué condiciones hubo?

Lo primero que pidió la agencia literaria Carmen Balcells era que tuviera una primera versión del guion o, al menos, un tratamiento. Ellos habían otorgado antes los derechos de la novela para una película que nunca se hizo, y no querían arriesgarse otra vez. Yo me acerqué con un proyecto ya avanzado a nivel de escritura.

¿Qué tanto puede demandar este pago dentro del presupuesto?

Esa es una cifra que no puedo revelar. Pero no fue tan alta como debería haber sido porque se entendió que era un proyecto con no tanto dinero detrás, entonces se ajustó a las circunstancias.

¿Se trata de una coproducción?

Es una coproducción con Argentina y España. Acá en el Perú me ha sido complicado conseguir el financiamiento: postulé tres veces al premio del Ministerio de Cultura, pero solo quedé finalista; por otro lado, no tengo apoyo de ninguna empresa peruana, solo la PUCP se unió recientemente.

¿Cuál fue la salida?

Tengo inversionistas privados, personas naturales que, por cierto, no todos son peruanos. La película se está haciendo sobre todo con fondos extranjeros.

¿Cómo se va a visibilizar la participación de los otros dos países?, ¿a través de actores o de personal técnico detrás de cámaras?

El director de fotografía es argentino, al igual que dos secundarios. Tendremos un actor principal que es español, en el papel de Juan Lucas (padrastro de Julius).

¿Cómo ha sido el camino para mantener la sintonía con la novela?

Lo que he hecho es rescatar los momentos más importantes de la obra que es el proceso de pérdida de inocencia de Julius. Son dos, uno a sus 4 años, otro a sus 9. La película se ve solo a través de los ojos de Julius. Todos los episodios de la novela donde están los adultos, todo lo que no puede ver Julius en la obra, no existe en la película.

Hay una labor reestructuración.

Exactamente. Pero es una película fiel al espíritu original del libro. Muchos episodios los he reinterpretado a mi manera para que funcione audiovisualmente. Una cosa es el estilo literario de Bryce, que es alucinante, pero otro cómo transportas todo eso a imágenes.

¿Eso es lo más desafiante al pasar algo del papel a la pantalla?

Sí, ese es problema de las adaptaciones, que cada quien se imagina la novela a su manera, y yo tendré que lidiar con la imaginación de todos los peruanos (ríe). Yo imaginaba los personajes de una manera y con esa idea he elegido a los niños. Pero, de repente, no todo el mundo se los ha recreado así.

¿Ha habido un acercamiento con Bryce?

Yo quedo siempre con él, es una persona muy cercana, le cuento siempre cómo va el proyecto, le escribo por e-mail, le mando fotos de los personajes. Está al tanto de todo desde que inició. Me ha dicho que yo puedo hacer la película que quiero hacer. Tengo completa libertad.

¿Es una cinta que maneja más presupuesto que el que normalmente exigen otras peruanas?

Se debería haber hecho con mucho más dinero, pero he tenido que ajustarme. Se ha acortado el guion, porque cada página aumenta el costo. Esta película en sí es cara, porque es de época, y en lo que más se desembolsa es en arte y vestuario. Sí se ha tenido que ahorrar, pero sin que se note.

En Corto

Estreno. El filme se estrenará en Perú y Argentina a mediados del 2020 en salas de cine. Solo en España llegará a través de la televisión. Según la directora, el porcentaje de participación de cada país se definirá al término de todo el proceso.