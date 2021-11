A los 9 años Rosario Bazán llegó a La Libertad desde Cajamarca junto a su familia, sin imaginar que esa región no solo sería su hogar -hasta ahora- sino también que albergaría el inicio de Danper, una empresa de agroexportación que cofundó hace más de 27 años.

Hoy, además, Bazán es la nueva presidenta de CADE Ejecutivos 2021: “Diversas voces, un solo Perú”, donde busca llevar su experiencia como empresaria.

¿Cómo empieza un día en la vida de Rosario Bazán?

Mis días son largos, intensos, porque soy una mujer que tiene un hogar, una familia y, por supuesto, tengo que dedicarme a la empresa de la cual dependen más de 14,000 trabajadores y sus familias. También participo de manera activa en distintos gremios y movimientos empresariales. ¿Cómo lo hago? Priorizando.

¿Comienza desde temprano?

Me levanto temprano. Duermo seis horas y cuando puedo descansar siete es un regalo especial. Hay días complejos, pero mi fortaleza interior me permite afrontar estos retos y lo hago con un equipo humano en Danper que comulga con mis principios y valores.

¿Incorpora en su rutina algo de ejercicio o actividad física?

Como me levanto temprano, me da tiempo de hacer ejercicio. El ejercicio me permite enfrentar la tensión y el estrés que se genera por las diferentes presiones que tenemos en distintos ámbitos.

¿Aprovecha el ejercicio para tomar algunas decisiones?

La caminata y el ejercicio me permiten distraer mi mente, pero a la vez generar espacios tranquilos en los cuales pensar con mayor calma. Y sí, emanan de esos espacios algunas ideas, propuestas, planteamientos creativos, innovadores que luego los aplico en la dinámica del trabajo.

¿Diría que tiene un trabajo de oficina o más en la cancha?

Definitivamente, estoy más en la cancha porque a la oficina llegan los resultados de lo que se ha jugado en la cancha. Me gusta salir a los diferentes campos de cultivos, instalaciones industriales y visitar a los ingenieros agrónomos e industriales en sus lugares de acción, conversar con la gente, con las mujeres y varones trabajadores.

¿Cómo se relaciona con los trabajadores?

Me gusta conversar con ellos, saber cómo están, cómo se sienten, qué es lo que piensan, cómo se proyectan dentro de nuestra empresa, agradecerles por su talento y trabajo que permiten que nuestros productos estén posicionados en los más exigentes mercados del mundo.

Dijo que visitaba los cultivos. ¿Qué anécdotas tiene?

Muchas, sobre todo relacionadas a mujeres. Muchas de ellas son cabeza de familia, son madres solteras, además tienen diferentes edades, están sacando adelante a sus familias solas, y se sienten orgullosas.

Tenemos a trabajadores que están en Danper hace 27 años, los mismos años de la empresa. Tenemos a hijos de nuestros trabajadores que han podido ir a la universidad y que ahora son jefes de sus padres. Qué bueno es ver cómo, en función a la meritocracia, con equidad de género, mujeres y varones labran su futuro.

Como mujer, ¿qué retos ha percibido en la industria, y en la sociedad en general?

Es difícil para una mujer abrirse camino y espacio en posiciones de liderazgo que tradicionalmente han sido reservados para varones.

Sentir miedo es natural, por ejemplo, ante un desafío que se presenta en el trabajo o al asumir una posición de liderazgo en donde no hubo nunca antes una mujer, pero no dejemos que este miedo nos paralice. Debemos aprender a derribar las barreras que frenen nuestro desarrollo.

¿Podría contarnos uno de los retos que asumió?

Hace unos años me convertí en la primera presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad tras 110 años de historia del gremio. Por supuesto que me inquietó y mucho. “¿Por qué soy la primera mujer? ¿Eso qué significa?”, me pregunté. Pero acepté el reto porque tengo las capacidades. Y lo hice, además, porque las mujeres estamos llamadas a asumir posiciones de liderazgo para inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.

¿Qué mensaje podría dar?

Si en todo ese tiempo, por ejemplo, no hubo una presidenta mujer en la cámara, ¿acaso es porque las mujeres no tenemos más capacidades y no estamos preparadas? Absolutamente, no. Entonces, ese tipo de pensamientos limitantes son los que tenemos que desterrar.

