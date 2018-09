Ronaldo no se va del fútbol: el goleador, sus empresas y finanzas

Cuando era jugador, la velocidad que imprimía a cada jugada previa al gol era descifrable solo en cámara lenta. Hoy, como empresario, Ronaldo Nazário parece seguir la misma consigna. Hace dos días, se convirtió en el máximo accionista del Real Valladolid, el histórico equipo español.

Según Carlos Suárez, actual presidente del club y quien tenía el paquete accionarial mayor desde el 2011, el acuerdo se cerró el pasado miércoles luego de conversaciones que empezaron a fines de julio y se intensificaron en agosto.

En solo mes y medio, “El Fenómeno” desembolsó casi US$ 35 millones para adquirir el 51% de las acciones del club blanquivioleta. Asimismo, el exdeportista ha liquidado la deuda del club, que era de US$ 29 millones. Potencial

En su discurso como nuevo directivo, Ronaldo se ha dirigido a los 20,000 abonados que tiene el Real Valladolid y que son su mayor potencial de crecimiento económico. “Quiero que todos formemos este club e invito a la afición a que participe en este proyecto. Quiero que formen parte del presente y del futuro del Real Valladolid”, ha dicho en rueda de prensa.

El equipo, que tiene 90 años de fundación, buscará consolidarse en La Liga, el difícil torneo español al que acaba de ascender.

Pero el Valladolid no es el único club que el exdelantero posee. Desde el 2014, Ronaldo es dueño del 25% del Fort Lauderdale Strikers, equipo de la North American Soccer League (NASL), campeonato que le sigue en importancia a la Major League Soccer (MLS).

Empresario del fútbol

“No me retira la mente sino el cuerpo”, dijo Ronaldo cuando abandonó las canchas a causa de las constantes lesiones a la rodilla y el hipotiroidismo que condicionó su carrera. Por eso, el 9 nunca dejó de pensar en el fútbol.

Luego de colgar los chimpunes en el 2011, Ronaldo compró el 45% de acciones de la agencia de representación deportiva 9ine Sports and Entertainment. Entre sus representados estaba Neymar Jr.

Cuatro años después, Ronaldo se asoció con el empresario Carlos Wizard Martins para crear un negocio de escuelas de fútbol.

“Ronaldo Academy” tiene más de 401 franquicias a nivel mundial, siendo Brasil y China sus mercados más rentables. Ronaldo le ha agregado varios dígitos a su cuenta bancaria por el patrocinio de grandes marcas. La última que lo ha fichado es Banco Santander, que se estrenará como patrocinador de la Liga de Campeones y ha elegido al goleador como imagen de marca.

Pero si se trata del contrato más beneficioso que ha firmado, Nike está como uno de los mejores. En 1996, la firma lo fichó por los próximos diez años en un acuerdo que, en ese entonces, se comparó al que tenía la marca con Michael Jordan. Ronaldo recibió un pago de US$ 1.5 millones anualmente, según The Washington Post.

Fichajes

Se estima que “El Fenómeno” cobró entre US$ 200 y US$ 250 millones en salarios y patrocinios durante su carrera. Ronaldo comenzó su carrera en Cruzeiro en 1993 y jugó una temporada. En el 94, pasó a las filas del PSV Eindhoven por poco más de US$ 6 millones.

Los afectos a un club no le han importado a la hora de cambiar de camiseta ni de marcar goles. Ha jugado por los archirrivales Real Madrid y Barcelona en la liga española y por el Inter y el Milan en el torneo italiano. Sin embargo, su fichaje más elevado fue cuando pasó del Inter de Milan al Real Madrid por US$ 45 millones.