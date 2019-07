A romper las estadísticas: Perú busca llegar a la final de la Copa América

Las selecciones de Perú y Chile vuelven a encontrarse hoy en un clásico del Pacífico. Esta vez, ambas disputan las semifinales de la Copa América, partido que será disputado desde las 19:30 (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre.

Luego de eliminar a Uruguay, el entusiasmo de los hinchas ha aumentado. Asimismo lo han hecho ligeramente las probabilidades de que Perú gane este encuentro y avance a la final del campeonato.

Sin embargo, una vez más, no somos favoritos. Pero, pregúntese: ¿cuándo lo hemos sido? Las ocasiones no abundan. Este equipo, no obstante, se ha caracterizado por su rebeldía y romper las estadísticas en contra.

Lo que dicen las casas

Según la casa de apuestas onlineBetsson , el equipo de Gareca tiene 34% de posibilidades clasificar a la siguiente etapa, mientras que Chile lo supera con 66%. Eso hace que las apuestas a favor de Perú generen ganancias de hasta cuatro a casi cinco veces más por cada sol apostado.

En ese sentido, la sensación de un triunfo frente a Chile genera que los aficionados peruanos eleven el volumen de sus apuestas hasta en un 30% más que en el partido contra Uruguay, según la casa Inkabet. Para los incondicionales, algunas compañías han creado apuestas especiales. Es el caso de Betsafe, que multiplica hasta ocho veces lo apostado por un triunfo de Perú, una de las cuotas más altas del mercado.

Extremos ganadores

No todos apuestan a ganador. En el caso de los seguidores de la selección que prefieran hacer apuestas específicas y extremas, las firmas también han establecido altas cuotas.Así, por ejemplo, tomando en cuenta que Chile ha mostrado falencias en el juego aéreo, si Carlos Zambrano anota un gol, paga 17 veces una apuesta en Inkabet.

En el caso de Betsafe, un gol dentro de los cinco minutos de juego paga 9.95 por cada sol apostado. De la misma forma, debido a la calentura de este tipo de partidos, si ambos equipos reciben por lo menos una tarjeta roja, su apuesta se multiplica en 18 veces, según Betsafe.

El menos favorito

De los cuatro equipos que resultaron semifinalistas, Perú es el que tiene menos chances de salir campeón (de pasar a la siguiente etapa), con 7% de posibilidades. A su vez, eso causa que sea la escuadra que más paga si campeona, según Inkabet, llegando a pagar hasta 13 veces la apuesta que haga.

