Rolling Stones firma un nuevo acuerdo con Universal Music Group

The Rolling Stones firmó el lunes un nuevo acuerdo con Universal Music Group cubriendo el catálogo de música y material audiovisual de la legendaria banda de rock, así como la comercialización global y la gestión de marca, dijo la compañía.

El acuerdo continúa con una asociación que cubre el catálogo de la banda, incluidos álbumes clásicos como "Sticky fingers", que se lanzó en 1971.

"Después de una década de trabajo conjunto, estamos encantados de expandir y extender nuestra relación con The Rolling Stones", dijo en un comunicado el director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge.

La declaración no dio información sobre los detalles financieros del acuerdo.

El vocalista Mick Jagger, el guitarrista Keith Richards y otros músicos formaron The Rolling Stones en Inglaterra en 1962 y juntos grabaron una larga serie de éxitos que incluyeron "(I can't get no) Satisfaction". La banda continúa actuando globalmente para grandes audiencias.