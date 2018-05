Roger Waters, el detrás del show que espera 35,000 asistentes

Espectacular, contemporáneo, político. Con Us + Them el cofundador de Pink Floyd Roger Waters pisará pronto los escenarios sudamericanos. La promesa es clara: una revisión de su carrera, bajo un enfoque profundamente visual, que no escatima esfuerzos a nivel tecnológico ni sonoro, mezclado con una ácida crítica a Donald Trump.

El 17 de noviembre es la fecha elegida para Lima. El lugar: el Estadio Monumental. De momento, los organizadores afinan detalles con la convicción de que el montaje será quizá el más complejo que se haya llevado a cabo. Así lo refiere Alejandro González, CEO de Kandavu, artífice detrás del evento.

Para tal efecto, la novedad visual la concentrarán pantallas, fuegos artificiales y efectos láser. El show se desplegará casi íntegro en las locaciones donde ha sido confirmado. Habrá, no obstante, una excepción en Perú: “Para los espacios cubiertos Us + Them suele tener una pantalla que divide en dos el lugar, aquí no lo vamos a tener porque no hay de dónde sostenerla, el resto será normal” .

Convocatoria local

En tanto sobre el escenario habría siete músicos y dos coristas rigurosamente vestidos de negro. Dentro de lo que serían más de dos horas de show (de unas 22 canciones 18 corresponderían a los clásicos), doce niños peruanos acompañarán a Roger Waters en Another Brick in the Wall. Los requerimientos del artista han sido específicos: menores de entre 10 y 15 años de bajos recursos a los que podría hacer una donación si es que pertenecieran a una organización sin lucro.

Infraestructura

Al nivel de exigencia tecnológica se le ha considerado fuera de serie. Para muestra un dato: casi al finalizar el show, una pirámide emergerá para ocupar la zona inmediata al escenario proporcionando una experiencia envolvente. De ahí que se tenga previsto 14 días para el montaje, el doble de lo que suele tomar el armado de un concierto convencional.

Esto responde además a que no se cuenta con un estadio con infraestructura ad hoc. Una situación que eleva no solo las horas-hombre sino también el nivel de inversión. “Acá armamos todo de cero, a diferencia de las locaciones de otros países en donde cuentan con un escenario prearmado”. El portavoz precisa que ello encarece alrededor de 35% la inversión.

Es por esto que, por ejemplo, se requerirá hacer accesos específicos para el ingreso de las grúas. “Nosotros somos facilitadores para que ellos (el equipo del artista) instalen, son quienes hacen absolutamente todo y nosotros somos su soporte”, dice.

Inversión y retorno

González estima que, aunque la inversión total es menor a la que se destinó para los Stones, el recital de Roger Waters es “bastante superior a nivel tecnológico”.

El monto global se sitúa en unos US$ 3 millones y la expectativa es obtener el retorno a partir de la taquilla al no contarse con auspiciadores. Por esto la proyección es convocar 35,000 personas. A la fecha el 35% de las entradas han sido vendidas. La idea es llegar a sold out hacia agosto.

Los tickets a nivel local no serían privativos. Según recopiló Gestión, Lima es la segunda plaza de Sudamérica con las entradas menos costosas, después de Colombia.

El dato

Entradas. Serán tres etapas de preventa, la primera finaliza este sábado y las sucesivas se extenderán más semanas, aunque con menor descuento.