Rocketman: Elton John le gana a Queen en Cannes

Rocketman, la película biográfica de Elton John, llega justo después del asombroso éxito del año pasado, Bohemian Rhapsody, otro retrato cinematográfico de una superestrella del pop gay e idiosincrásicamente dientona.

Además, también está dirigida por Dexter Fletcher, quien tomó las riendas de la película de Freddie Mercury después de que Bryan Singer fuera despedido un mes antes de que terminara la producción. Siendo así, las comparaciones entre las dos son inevitables.

Entonces, la buena noticia primero: Rocketman es incomparablemente mejor. Se estrenó el jueves por la noche en el 72º Festival de Cine de Cannes y se lanzará en EE.UU. el 31 de mayo.

La mala noticia es que el listón se estableció tan bajo que esto es un elogio modesto, de hecho. En última instancia, Rocketman sigue siendo un musical que ofrece una visión escasa de la vida o creatividad de su sujeto. Si es agradable o no, depende completamente de la parcialidad de cada quien respecto a la música de John. Dado el tamaño de su base de fanáticos, es probable que sea un gran éxito.

Una diferencia fundamental es que John estuvo íntimamente involucrado en la producción de Rocketman, habiendo iniciado el proyecto hace más de una década a través de su compañía de producción, Rocket Pictures.

Como ha dicho desde el principio, deseaba un retrato con todo y verrugas, no una hagiografía limpia. En otras palabras, quería evitar precisamente lo que Bohemian Rhapsody le hizo al pobre Freddie Mercury.

Aunque es probable que el verdadero Elton John haya tenido algunas verrugas más de las que se muestra en la película, el diálogo incluye un poco de blasfemia, la cocaína hace un par de apariciones y hay una escena de sexo gay en la que la mitad de un trasero se puede vislumbrar brevemente en una esquina del marco (también hay una supuesta orgía, pero eso no cuenta, en realidad es una secuencia de baile y todos mantienen sus pantalones puestos).

Esto ha sido suficiente para que Rocketman obtenga una calificación R, aunque eso no debería ser un problema para la taquilla. No se muestra nada que sorprenda a nadie, excepto a los espectadores más puritanos, que, en cualquier caso, no son el público objetivo de una película sobre un famoso homosexual extravagante con una gran afición por los monos de lentejuelas, y acaso, ¿alguien menor de 17 años escucha a Elton John?

La película pretende explorar lo que llevó a John a abusar de las drogas y el alcohol, pero todo lo que surge es clichés directamente de Psicología 101: mamá y papá (Bryce Dallas Howard y Steven Mackintosh) no eran lo suficientemente amables, su pareja y manager, John Reid (Richard Madden), no lo amaba de verdad, y demás.

El letrista de John, Bernie Taupin (Jamie Bell), sí lo ama y lo dice repetidamente, pero de alguna manera eso no se tiene en cuenta. ¿Podrían las drogas haber sido un sustituto de la falta de amor en su vida? Sería demasiado spoiler revelar la respuesta aquí; basta con decir que el gran clímax emocional involucra a un adulto Elton abrazando a su yo de cinco años.

Bohemian Rhapsody no solo fue una parodia en términos de cine y deplorable ejercicio de revisionismo biográfico, su director original fue despedido a mitad del rodaje y más tarde fue acusado de agredir sexualmente a menores en una exposición condenatoria (no importa que hayan circulado rumores durante años).

Aún así, la película se convirtió en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos con US$ 903 millones en taquilla. Ganó cuatro premios Oscar, más que cualquier otra película del 2018.

Con tales precedentes, la motivación para que los estudios se salgan de la plantilla es esencialmente inexistente. Si Rocketman termina obteniendo una ganancia comparable a la de su antecesora, la película biográfica de la estrella del pop podría convertirse en la nueva película de superhéroes.