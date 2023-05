¿Acaso pertenece la cocina italiana solo a los italianos? Una pregunta para el debate mientras disfruto de unos ravioles rellenos de hongos, una pasta tan delicada y tersa que revienta como brotes de felicidad en la boca. Antes comí un elegante carpaccio de fortuno, con alcaparras, hinojo y oliva y unas gambas a la grilla. Seguirá un mezze rigatoni con ragú de cordero, ultra sabroso y especiado. Y terminaré con un confortable tiramisú de Annia Ortiz, que en estos momentos debe ser una de las mejores pasteleras de la ciudad. La propuesta enológica la desarrolla Antonio Chávez y la coctelería, impecable, como es habitual, Ángel Solorzano, cuya propuesta encaja sabores y aromas de Italia en clásicos universales revisitados, puro terciopelo líquido en el paladar.

Algo me ha llamado mucho la atención. Solo al final he notado que dos de los platos que más me han gustado tienen otra procedencia, por más que el registro y el estilo son totalmente armónicos. En esta sala acabo de comer uno de los patés más agradables y elegantes de estas tierras, servido con pickles y focaccias tostadas al lado. También un mero en una beurre blanc de vongole con papas al limón, que comería todos los días sin dudarlo. Se trata de preparaciones canónicas de la vieja Francia perfectamente aterrizadas y adaptadas a esta propuesta mayoritariamente italiana.

Tres cosas más me han volado la cabeza: la música predominantemente italiana es un deleite absoluto, el arte en las paredes un goce pleno, los simpáticos guiños de humor fino en las cartas con dibujos a mano alzada, y la arquitectura, de aspiraciones catedralicias, aunque con finísimo hygge danés, resuelven con altas aspiraciones el ánimo acogedor, íntimo, elevado y convivial del espacio. Los despistados dirán que no se sienten en Lima sino en alguna gran ciudad del universo cosmopolita, olvidando por un instante que están precisamente en una de ellas.

¿Qué sigue para Rocco? El restaurante añade platos cada semana y media, así que prohibido aburrirse. ¿Qué sigue para Osterling? Pronto abrirá en las inmediaciones de Dasso un nuevo proyecto. Se llamará Picnic y mostrará su lado más casual.

Claves