El ejecutivo Robert Schuldt desarrolló casi toda una carrera de 17 años en el sector retail. Su trayectoria incluye el paso por el área comercial de compañías como Plaza Vea, Maestro, Ripley, entre otras. “Siempre tuve claro qué era lo que más me gustaba”, afirma.

Desde hace tres años, Schuldt es gerente general de Conecta Retail, empresa que se encarga del manejo de las marcas Tiendas Efe y La Curacao.

¿Qué le atrajo del mundo del retail?

Conocer la necesidad del cliente, y en base a eso, poder ofrecer distintos productos. Partí trabajando en una transnacional que les vendía a los supermercados, pero me pareció interesante conocer el otro lado.

Esta es su primera experiencia como gerente general. ¿Es más demandante de lo que imaginaba?

El retail siempre es demandante. Esta primera experiencia ha sido un reto porque tuve que conocer más de otras áreas. Ahora debo saber sobre logística, marketing, sistemas. El reto fue mayor

¿Qué habilidades se requieren en este sector?

Habilidades para negociar y estar bien informado para hacerlo. Además, capacidad analítica, trabajo en equipo y buena actitud.

¿Su principal objetivo como líder?

Siempre he querido liderar con el ejemplo. Eso significa estar muy metido en todos los procesos y trabajar de la mano con todos.

Usted es bastante joven. ¿Qué tan complejo es ser un líder para alguien de su edad?

Tengo 44 años, pero si uno ha tenido la experiencia por tantos años y se dieron los resultados, el equipo valora mucho eso y se hace más fácil el manejo.

Si tuviera que comparar el retail con algún deporte, ¿cuál sería?

El mundo del retail es como un equipo de fútbol. Depende de la posición en la que juegues para saber qué capacidades requieres. La clave está en encontrar, en cada uno de los trabajadores, las habilidades que tienen y que hagan match con el perfil que se necesita.

Si la empresa es un equipo de fútbol, ¿qué posición tendría usted?

Sería un técnico como Guardiola. El puesto de gerente general es similar a lo que hace un entrenador en el fútbol.

¿Por qué?

Su misión es dar la claridad de la estrategia a todos y motivar a los trabajadores. Por su parte, los colaboradores son gente muy profesional que va a llevar a la práctica la visión que se plantea.

Puedo deducir que es un hincha del fútbol...

Me encanta el fútbol, pero ya no lo puedo practicar por algunas lesiones.

¿Qué pasó?

Con mi equipo de la Universidad de Lima clasificamos a la Copa Perú. En un partido en Barranca, el arquero me ‘planchó’ y me rompí el cartílago del tobillo.

Por ese tipo de faltas le dicen ‘el fútbol macho’ a ese torneo...

Sí, se juega en canchas bien complicadas y te patean duro, pero se aprende.

No puede practicar el deporte, ¿pero lo sigue?

Sigo mucho a la selección. Viajo a donde sea que le toque jugar.

¿Fue al Mundial?

Sí, tuve la suerte de vivir la vuelta del Perú a un Mundial después de 36 años.

¿Es parte de alguna barra de la selección?

Fui a Rusia, como un hincha, con mi familia,pero nos aprendimos todas las letras de La Blanquirroja.

¿Practica otro deporte?

Ahora estoy haciendo deportes competitivos, como tenis y frontón.

¿Por qué los eligió?

Son deportes que me permiten competir. Me gusta jugar contra alguien. No me gusta la natación o el correr porque se trata de competir con uno mismo.

¿Ha encontrado la misma pasión que por el fútbol?

No, no hay nada como el fútbol.

¿Por qué?

El fútbol me ayudó mucho. Me dio disciplina. Hay que acostarse y levantarse temprano para entrenar. Queda la vida saludable.





EN CORTO

Otro rubro. Conecta Retail también se encarga del manejo de la marca Motocorp, una cadena de tiendas especializada en motocicletas de dos y tres ruedas. Tiene 22 locales a nivel nacional, por lo que se considera una compañía más orientada al negocio en provincias.

HOJA DE VIDA

Nombre: Robert Schuldt.

Cargo: Gerente general de Conecta Retail.

Años en el cargo: Tres.

Estudios: Bachiller, Administración de Empresas (Universidad de Lima) y Master of Business Administration (Universidad del Pacífico).