Ricardo Gareca triplicaría su sueldo como entrenador de Perú, ¿cuánto ganará?

Ricardo Gareca fue presentado ayer como entrenador de la selección de Perú tras una ardua negociación , que estuvo envuelta por los escándalos judiciales del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo .

El entrenador argentino , que llevó a Perú a un mundial de fútbol después de 36 años, continuará al frente de un proyecto que inició en 2014 y que ahora tendrá como objetivo la clasificación para el Mundial Catar 2022.

La FPF informó que el vínculo es de tres años, hasta la culminación de las eliminatorias en 2021, pero en caso de sacar el pasaje hacia Catar 2022 se activará automáticamente la extensión por un año más.

Si bien el organismo no dio detalles sobre las cifras del contrato en la conferencia de prensa, el portal Infobae dio a conocer el salario que embolsará Gareca durante esta nueva etapa en base a información de medios peruanos.

El exdirector técnico de Vélez triplicará su sueldo que pasará a ser de US$ 1.25 millones anuales a US$ 3.75 millones. Es decir, que si consigue clasificar al seleccionado peruano a Catar, se llevará en total US$ 15 millones.

De esta manera solo quedará por debajo de Tite, entrenador de Brasil, en el continente. El ex Corinthians, Palmeiras y Gremio, entre otros clubes, ganaba durante el Mundial de Rusia 2018 alrededor de US$ 4.1 millones y estaba en el podio de los entrenadores, en el mismo escalón que el f rancés Didier Deschamps y por detrás del alemán Joachim Löw (US$ 4.5 millones).