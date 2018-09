Ricardo Gareca: "En Perú el apoyo económico estatal al deporte es bajo"

"El fútbol peruano solo podrá consolidarse internacionalmente si las empresas o el Estado invierten dinero en el fomento del deporte, advirtió el seleccionador de Perú", señaló hoy el DT de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca .

"Recorro el mundo y veo que todos los países tienen una política (deportiva). Los gobiernos, los empresarios, las empresas, todos apuestan al deporte. Pero en Perú nadie apuesta al deporte, salvo la asociación de clubes de fútbol", lamentó Gareca en una rueda de prensa.

En Perú "no apostamos a lo que apostaron todos los demás países", "me duele lo del fútbol peruano: campos en mal estado, estadios en mal estado, la familia no va (a los partidos del torneo local), la familia solamente va a ver a la selección nacional", añadió.

"¿Con qué se arregla esto?, con dinero, tiene que aparecer la plata", resaltó Gareca , tras divulgar la nómina de 24 jugadores convocados para los amistosos de Perú con Chile y Estados Unidos en octubre.

El 'Tigre', quien clasificó a Perú al Mundial Rusia 2018 tras una ausencia de 36 años, lamentó la falta de una política deportiva en este país.

"Nosotros arrancamos de cero (en 2015). Lo que logramos debemos sostenerlo", pero se necesita apoyar al fútbol peruano en todos sus niveles, expresó Gareca, quien dirigirá a la selección inca en la Copa América Brasil 2019 y en el clasificatorio sudamericano al Mundial Catar 2022.

En Perú muchos estadios están en malas condiciones. El apoyo económico estatal al deporte es bajo y las empresas tampoco invierten en clubes profesionales de fútbol ni en el fomento del deporte amateur.

El nivel del campeonato nacional es bajo, según especialistas, por lo que muy esporádicamente algún club peruano destaca en los torneos sudamericanos.

Gareca indicó que "hay instituciones acá que tienen un solo campo de juego y practican todas las divisiones inferiores en un solo campo de juego. Y después le reclamamos a los técnicos que hagan milagros".

"En un club de barrio uno lo puede arreglar con la colaboración de los padres", pero en el caso de un país la situación "no tiene arreglo si no hay dinero y dinero importante", expresó.

Asimismo, destacó que los clubes de otros países sudamericanos apoyan el desarrollo de los jugadores desde que son niños y dijo que el Estado y los empresarios peruanos deberían invertir en el deporte.

El Estado "tiene que supervisar, tiene que controlar (que se inviertan bien los recursos). Yo no hablo de que el Estado controle al fútbol", aclaró.

La asistencia a los partidos del torneo local de fútbol es reducida, salvo en los clásicos Universitario-Alianza Lima.

Sin embargo, con Gareca los aficionados peruanos concurrieron masivamente a los partidos de la selección en Lima y en Rusia, lo que fue reconocido por la FIFA, que esta semana le otorgó a la afición peruana el premio "The Best".