“Esta página sigue una tendencia internacional de webs que brindan información sobre productos para ahorrarle tiempo al usuario que busca adquirir uno”, explica Jorge Luis Cruz, jefe de Contenido de Reviú.

Así, por ejemplo, en otros países hay portales como Wire Cutter del The New York Tmes, The Strategist de New York Magazine, Escaparate de El País, El Comprador de La Vanguardia, entre otros. En el caso de Reviú, se trata de la primera página de reseñas de un gran medio en Perú y en Latinoamérica, de acuerdo con Cruz.

“Esto no es publicidad. La base de todo es el prestigio del medio. Seleccionamos artículos que nosotros creemos que son buenos para el usuario. No tiene sentido hacer reseñas de productos malos”, agrega el jefe de contenido.

Modelo de negocio

Reviú trabaja en asociación con Revoou, una compañía encargada de proveer los contenidos sobre los productos. “Existe una necesidad de los medios y de la audiencia sobre cómo crear este tipo de ecosistemas”, sostiene Andrés Lombana, CEO de Revouu.

“Cuando uno hace una búsqueda sobre un producto que quiere comprar, los primeros resultados son los de los e-retailers. Pero eso no es una solución para la audiencia. Lo que nosotros tenemos es información que soluciona la frustración de no saber qué comprar”, indica el ejecutivo.

El modelo de negocio funciona así: una vez que los usuarios de Reviú llegan, a través de una reseña de producto publicada, a las webs de comercio electrónico afiliadas y son llevados hasta una compra final, el e-commerce retribuye al portal con una comisión.

De acuerdo con data de Revoou, este tipo de iniciativas han tenido gran éxito tanto en Europa como en Estados Unidos, donde el 16% de todas las ventas del e-commerce provienen de sus alianzas a través del marketing de afiliados, como se le denomina a esta estrategia.

“Las posibilidades de este negocio son enormes no solo en Perú, sino en Latinoamérica, que es hacia donde apuntamos”, dice Lombana.

Alianzas

De acuerdo con Cruz, Reviú ha logrado cerrar alianzas con Amazon, Disney+, Ali Express y pronto se anunciará el vínculo con otros e-commerce locales. “No hay exclusividad en estas alianzas. Lo que buscamos no es cerrarnos con marcas, sino abrir todas las posibilidades para el usuario”, agrega.

Por su parte, Lombana dice que este modelo de negocio va a tener va a tener éxito en Latinoamérica, sobre todo con el avance que ha tenido el comercio electrónico tras la pandemia. “Existen dudas por parte de los e-retailers de abrir sus programas de afiliados y trabajar con empresas como nosotros. Lo que puedo decir es que es inevitable que vamos a tomar las primeras posiciones del SEO en los próximos años”.