Un retrato hecho por el pintor de arte pop Andy Warhol del ex líder comunista Mao Zedong se vendió por US$ 12,6 millones en una subasta en Hong Kong. La cifra es menos de los US$ 15 millones estimados antes del remate.

La pintura fue adquirida por un coleccionista asiático privado en la subasta vespertina de la casa Sotheby"s.

Warhol comenzó su serie de retratos de Mao en 1972, cuando las relaciones entre los entonces enemigos China y Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, había empezado a mejorar tras el histórico viaje del Presidente Richard Nixon a Beijing.

El Mercurio