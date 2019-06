Retorno de humanos a la Luna en 2024 podría costar hasta US$ 30,000 millones El programa Apolo, que Estados Unidos inició en 1961 y concluyó en 1972, tuvo un costo total de US$ 25,000 millones que, teniendo en cuenta la inflación, equivaldrían a unos US$ 152,800 millones actuales.

Los tres vehículos llevarán a la superficie lunar una veintena de instrumentos entregados por la Nasa. (Foto: AFP) Los tres vehículos llevarán a la superficie lunar una veintena de instrumentos entregados por la Nasa. (Foto: AFP)