Los remakes de Disney que le han dejado los mayores ingresos a la compañía

Disney ha cautivado a varias generaciones con producciones llenas de fantasía y magia como El Rey León, Alicia en el País de las Maravillas y La Bella y La Bestia, entre otros clásicos del cine infantil.

Para no perder estas historias y que sigan siendo atractivas para las nuevas generaciones, Disney ha hecho remakes en live action, pero, ¿qué tan rentables han sido estas nuevas versiones para la compañía?

“El objetivo de los remakes es no dejar morir las historias de los clásicos. Además, Disney quiere capitalizar el valor cultural de estas películas”, aseguró Nicolás Torres, artista visual colombiano.

Según la página Box Office Mojo, que brinda las cifras del recaudo de los filmes y las actualiza con la inflación de 2019, La Bella y la Bestia (estrenada en 2017) es el remake que ha tenido los mayores ingresos hasta el momento, con US$ 501.5 millones. Además, la variación de la taquilla frente a la primera cinta, lanzada en 1991, es de 62.4%. En segundo lugar se ubica el remake de Alicia en el País de las Maravillas, lanzado en 2010, que recolectó US$ 371.7 millones. Además, este es el remake que tuvo la mayor variación en ingresos con respecto a la versión lanzada en 1951, pues crecieron 257%.

En la tercera posición se ubicó El Libro de la Selva, que recaudó US$ 368 millones. Sin embargo, las ventas de boletería de este remake frente a la película inicial cayeron 25.7%. Los ingresos de Maléfica, también bajaron frente a La Bella Durmiente, pero con US$ 257.4 millones se ubicó en el cuarto lugar. El remake de Cenicienta obtuvo US$ 214.6 millones en taquilla, y Peter y el Dragón obtuvo US$ 79 millones, lo que significó una caída de 43.8% frente al filme inicial.

Aunque la recepción de los remakes no ha sido del todo positiva, Disney planea seguir renovando sus clásicos. El próximo 28 de marzo se estrenará Dumbo y el 23 de mayo será el turno de Aladdin. Según Armando Aguilar, gerente de distribución de Cine Cinecolor Films, representantes de Disney en el país, esperan tener 1.5 millones de espectadores. Para El Rey León, que se estrenará el 19 de julio y es definido por Aguilar como “el más esperado por la audiencia”, estiman llegar a los 4.5 millones de espectadores.

Las películas más costosas de Disney

Dentro de la lista de las películas más costosas en la historia del cine se encuentran varias de Disney, la primera es Piratas del Caribe: En el fin del mundo, estrenada en 2007.

Aunque su presupuesto original era de US$ 300 millones, terminó costando US$ 341.8 millones. Enredados, lanzada en 2010, contaba con un presupuesto de US$ 260 millones, pero su costo total ascendió a los US$ 281.7 millones.

Finalmente, Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto (2006) contaba con un presupuesto inicial de US$ 225 millones y terminó teniendo una inversión de US$ 263.7 millones.

Diario La República (Colombia)

Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)