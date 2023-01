“Lo primero que tenemos que saber es que este ingreso es hasta 180 días y los estudiantes de pregrado o posgrado pueden aprovecahr este tiempo para estudiar cursos cortos o inglés”, indicó.

En esa línea, Regalado precisó que hay tres perfiles para que los peruanos puedan realizar estudios en el Reino Unido y sacarle el mayor provecho.

LEA TAMBIÉN: Grandes ejecutivos británicos ganan en tres días el sueldo mediano en el Reino Unido

Estudiar idiomas en Reino Unido

El docente sostuvo que algunas familias peruanas, que tienen poder adquisitivo, mandan a sus hijos a otros países para perfeccionar el inglés por unas semanas y ahora que Reino Unido abre sus puertas sin visa se convierte en un potencial centro para estudiar idioma.

Señaló que para estudiar inglés solo por tres semanas en la Universidad de Oxford se debe tener un presupuesto entre US$ 3,500 a US$ 10,000 (que incluye el curso, alojamiento, alimentos y transportes).

“Ese monto va a fluctuar dependiendo el hospedaje, si es una residencia universitaria donde comparte cuarto, o si se va a una casa de familia. Muy a parte es el pasaje de avión que puede ser de US$ 1,500”, refirió.

LEA TAMBIÉN: 10 lugares turísticos del Reino Unido que puedes visitar ahora que ya no necesitas visa

Cursos para ejecutivos

El profesor de ESAN sostuvo que hay otra oportunidad en Reino Unido con los cursos de especialización para ejecutivos .

“Aquí grandes universidades, como London Business School, organiza un seminario y convoca a ejecutivos de todos los países. Al ser el estudio en inglés, la barrera el idioma no existe, entonces las empresas envían a sus CEO a especializarse una semana”, anotó.

Indicó que, entre las especializaciones se encuentran: innovación, metodologías ágiles, transformación digital y otros.

Debido a que en muchas ocasiones las empresas pagan las especializaciones entre US$ 5,000 a US$ 8,000 por una semana, Otto Regalado comentó que los gerentes también hacen gastos debido a que se hospedan en hoteles cuatro o cinco estrellas.

“Hospedarse en países de Reino Unido, en hoteles de cuatro o cinco estrella, puede estar en US$ 300 la noche, así que gastarían unos US$ 2,000 en hospedaje a la semana. Ya con todo alimento y transportes tienen que tener un presupuesto de US$ 10,000 por ese tiempo”, puntualizó.

Intercambio estudiantil

El experto mencionó que otra modalidad para aprovechar es el intercambio estudiantil , que está creciendo a nivel mundial.

“Acá los alumnos pueden ir un semestre académico a una institución de Reino Unido. Generalmente los estudiantes no costean el intercambio porque pagan en las instituciones donde se matricularon, pero, en algunos casos, si tienen que buscar el alojamiento, alimentos, transportes”, afirmó.

Añadió que, en promedio y dependiendo de la ciudad como Mánchester, Oxford o Edimburgo, se debe tener mensual un presupuesto entre US$ 1,500 a US$ 2,000 para el alojamiento, transportes y viáticos, eso sin contar los pasajes aéreos.

“Si quieren hacer ese intercambio en Londres es mucho más caro, habría que sumarle mínimo unos US$ 500 más mensual”, subrayó.

El profesor indicó que si uno quiere ir a Reino Unido para estudiar una carrera profesional o una maestría se tendría que solicitar una visa de estudiante que permita quedarse más de los seis meses.

LEA TAMBIÉN: Reino Unido paga tres veces más por servicios de electricidad que por gas natural