De nuevo al teletrabajo, como en el estallido social

Isabel Ramos, Editora de Internacional del Diario Financiero de Chile

Los chilenos nos acostumbramos al teletrabajo en octubre, cuando el estallido social nos obligó a volver más temprano a nuestras casas para escapar del enfrentamiento entre manifestantes y los carabineros (la Policía).Se esperaba un marzo convulsionado, con el regreso de las marchas después del receso veraniego, pero no sabremos si eso era cierto.

Los niños alcanzaron a asistir pocos días a clases antes de que nos refugiáramos de nuevo en nuestras casas, pero esta vez por culpa de un virus. Y acá estamos tratando de combinar el teletrabajo con las tareas que los colegios bombardean a los niños, y tratando de mantener la calma en una cuarentena que para algunos es voluntaria, pero para otros es obligatoria.

¿Por qué? El impacto económico de paralizar el país completo sería devastador. Salíamos de un estallido social que provocó, sin quererlo, un golpe en el empleo y el crecimiento.

El coronavirus llegó con los turistas y quienes vacacionaron en el extranjero durante el verano. Ahora somos todos vulnerables.

El país tiene toque de queda de 10 p.m. a 5 a.m., y estamos tratando de sobrellevar el encierro a punta de alcohol (las botillerías tienen filas más largas que las farmacias) y haciendo carretes (fiestas) a través de ‘Zoom’ y ‘Houseparty’.

Tenemos una de las cifras de contagios más altas de la región, más de 4 mil casos, y hasta hoy (lunes) solo 37 fallecidos.

“Solo”, es irónico, porque cada una de esas muertes cuenta, y duele. Me gustaría que todos respetaran la cuarentena, pero hay gente indolente, que no toma conciencia. También me gustaría que no hubiera filas afuera de las oficinas en las que se activa el seguro de cesantía. Pero nos pondremos de pie, como siempre.

El lugar del mal y la falla de un sistema

Juan Mascardi, periodista de Argentina

Afuera está el mal. Es invisible, intangible, incoloro, insípido, introspectivo. Es invencible. Ahora abro la ventana. Aire. Al mal no lo veo. Es de noche y en el medio de un silencio de campo, llanura y río que se viste de apocalipsis vernáculo y suenan aplausos.

Desde los balcones de calle Italia, van saliendo los vecinos. Los balconeros se asoman y aplauden. Los balcones son tribunas que quiebran con la intimidad del hogar.

Los aplausos son aliento para las trabajadoras y trabajadores de la salud. Falta una hora para que el presidente Alberto Fernández anuncie la primera cuarentena obligatoria. La medida es un hashtag: #quedateencasa.

El mal entra en nuestro cuerpo a través de los órganos que nos vinculan con los sentidos. El mal inhibe las palabras, los abrazos de bienvenidas, las condenas en juicios orales, el cinismo de las despedidas de solteros, los recreos en las escuelas, las apuestas clandestinas, los aromas que sudan las multitudes, los secretos al oído, los paseos en barco, las maratones de los runners, las orgías, los cumpleaños infantiles, los estrenos de los jueves.

El afuera nos impone un silencio a nosotros mismos que no podemos silenciar.

El hogar parece deshabitado. Los gurúes de la felicidad envían señales como recetas de comidas.

La vida se transforma en una guía práctica para la sobrevivencia. El mal entra en nuestro cuerpo en forma de tutoriales de clases de gimnasia, mantras para colorear, podcasts de autoayuda. El virus es una falla del sistema y el sistema reacciona.

Afuera está el mal. Siempre lo estuvo. Salvo que ahora, luego de la cuarentena, alguien se anime a desenmascararlo.

El coronavirus desde “La ventana indiscreta”

Vladimir Kocerha, excorresponsal de Gestión en Estados Unidos

Cuando me invitaron a escribir sobre cómo veo la cuarentena desde mi ventana, me vino a la memoria el film clásico de Alfred Hitchcock “Rear Window” ( 1954 ), caprichosamente traducido como “La ventana indiscreta”.

Un hombre atrapado en su departamento a causa de un accidente conjetura a través de su ventana que uno de sus vecinos ha consumado un crimen que se convierte en su obsesión probar.

Y es que de súbito me vi recluido en un entorno bucólico en los suburbios de Maryland, en un viaje entre Perú y China, sin poder aterrizar en ninguno de los dos países que han sido mi hogar en diez de los últimos doce años. Viví nueve en Shanghái, donde aún tengo un espacio alquilado, no sé ya hasta cuándo.

En Lima, está mi madre nonagenaria por quien me aflijo a la distancia. Poco puedo hacer en ambos extremos cuando me han cerrado el ingreso en los dos países hasta que pase la tormenta. ¿Uno, dos, tres meses más? ¿Y cómo será el posmundo si el virus se niega a desaparecer?

Me temo que esto tiene para largo o para siempre. El haber estado repartido entre continentes me ha enseñado a ver el mundo desde las pantallas de mi laptop o los celulares, mis verdaderas ventanas indiscretas. Ahora todos tenemos más tiempo, los mensajes no dejan de llegar y los celulares no dejan de vibrar.

Las redes sociales peruanas, bloqueadas en China, exhalan virulencia. Algunos muestran lo peor como esa obsesión por castigar a quienes no acatan la cuarentena, cuando a la postre, lo que está en juego son las libertades que todos vamos concediendo de a pocos, aquello por lo que generaciones se rebelaron, lucharon y purgaron prisión.

Nunca se debió haber llegado a esto; el mundo estaba advertido. Por eso no logro entender ese frenesí de quienes quieren culpar a diestra y siniestra.