Reducen precio de tratamiento para ceguera a US$ 850,000

Un tratamiento genético para la ceguera único en su tipo costará US$ 850,000, menos del precio esperado de US$ 1 millón, pero sigue siendo uno de los medicamentos más caros del mundo.



Spark Therapeutics dijo que decidió reducir el costo de Luxturna luego de escuchar las preocupaciones de las aseguradoras médicas sobre su posibilidad de cubrir el costo del tratamiento inyectable.

La preocupación sobre la alza de precios en medicamentos, sobre todo en Estados Unidos, ha provocado una vigilancia minuciosa por parte de los pacientes, el Congreso, las aseguradoras y hospitales.



“Queremos balancear el valor y las preocupaciones de accesibilidad, con un precio responsable que podría asegurar su acceso a los pacientes”, dijo el director general Jeffrey Marrazzo a The Associated Press.

Luxturna sigue siendo bastante más cara que casi cualquier otro medicamento en el mercado mundial, incluidas otras dos terapias genéticas aprobadas a principios del año pasado en Estados Unidos.



Aprobada el mes pasado, Luxturna es la primera terapia genética del país para una enfermedad hereditaria. Puede mejorar la vista de aquellos con un tipo forma de ceguera que se calcula que sólo afecta a unos cuantos miles en Estados Unidos.

Luxturna es una inyección, una para cada ojo, que reemplaza el gen defectuoso en la retina, tejido en la parte trasera del ojo que convierte la luz en señales eléctricas que producen la vista. La terapia cuesta US$ 425,000 por inyección.



El tratamiento es parte de un campo médico emergente que podría producir decenas de nuevos medicamentos en los próximos años que atacan a los genes.

Estas terapias suelen ser de una dosis, un hecho que las farmacéuticas argumentan que las distingue de los medicamentos tradicionales que se toman durante meses o años.



Pero incluso comparado con las terapias genéticas de una dosis, Luxturna es un caso aparte. Dos terapias genéticas personalizadas para cáncer sanguíneo aprobadas el año pasado, tienen un costo de US$ 373,000 y US$ 474,000 respectivamente.



Spark Therapeutics, basada en Filadelfia, dijo que el costo para una vida entera de ceguera, incluidos los ingresos perdidos y sueldos de cuidadores, pueden exceder fácilmente el millón de dólares.

No todos coinciden con este argumento. Un análisis preliminar por un grupo halló que el medicamento tendría que tener un precio mucho menor “para ser una inversión rentable”.



El cálculo del instituto no lucrativo Reseña Clínica y Económica asume que el medicamento regresaría la vista a los pacientes durante diez años. Sin embargo, Spark espera que el efecto de la medicina sea, si no para toda la vida, sí de larga duración, aunque solo ha monitoreado a pacientes aproximadamente cuatro años.