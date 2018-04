Las redes sociales como negocio, el nicho en que crecen cuatro jóvenes

La constancia de un youtuber

En el 2014, diversas marcas de bebidas y operadores móviles –incluso internacionales– lo contactaron. Bruno Morales, mejor conocido como Brunoacme, confiesa que a partir del boom de YouTube las firmas y agencias de publicidad se fijaron más en su canal, que ha crecido sostenidamente desde entonces y que hoy cuenta con 575,921 suscriptores.



En cuanto a la rentabilidad de la plataforma, Morales considera que el Perú es el país peor pagado. “Muchos se inician en YouTube creyendo que tendrán millones por un video, pero no, todo es un proceso y constancia”, indica.

“Nunca he pagado para promocionar mis contenidos. Todo ha sido de boca a boca, y lo poco que tengo me hace feliz,no he tenido que llegar al punto de armar polémicas en mi canal para ganar más vistas”, señala.

El storytelling como gancho

Hace un año y medio, Ximena Galiano se inició en el mundo digital, y ahora cuenta con más de 500,000 seguidores en su cuenta de Facebook y 245,000 en Instagram.

“El segundo es el que me ayuda a tener mayor interacción con las personas que me siguen. Todo el crecimiento de ambas plataformas fue orgánico”, resalta.

Su acercamiento con diversas compañías se dio desde un inicio, comenta, y ha seguido hasta la fecha. “Empecé con Movistar y he tenido campañas con marcas como Fanta, Nosotras, entre otros”, indica Galiano.

Sobre la rentabilidad de la creación de contenido en las plataformas digitales que, en su caso, se centran en la comedia y el storytelling, confiesa que todo radica en “cuánto enganches con la gente”. Pues precisa que esto propicia que las marcas salgan a la búsqueda del creador del contenido.

De un pasatiempo a una empresa

Hoy tiene más de un millón de suscriptores en su página de YouTube. Para Francis Landa –o Franda– todo se inició en el 2011, cuando empezó a subir contenido propio a la plataforma. Sin embargo, en el 2013 comenzó a ver al medio como una empresa.

“Lo que pasó fue inesperado. ‘Danza Kuduro’ fue el primer video en llegar al millón de vistas en una época en la que YouTube no era tan masivo. Entonces comenzó todo”, dice orgulloso.

Aquella fecha marcó un hito para Franda, que ya ha trabajado con varias marcas durante su carrera, entre ellas Backus y Taxi Beat.

“Trabajo con firmas desde el 2014, tengo en promedio 8 marcas por año”. Asimismo, resalta que, junto a Laura Spoya, ha sido nominado a los MTV Millennial Awards 2018. “Somos los primeros peruanos en lograr este reconocimiento”, apunta.

El manejo de marketing personal

La visibilidad que ahora posee se la debe a Facebook e Instagram, pero más a la segunda, afirma el comediante Mateo Garrido Lecca. “Los videos que comencé a lanzar hace dos año lo hice más por un tema de marketing personal, ya que quería promocionar mi carrera y mis shows de stand up. Fue gracias a la recomendación de un amigo comediante argentino”, relata.

Ahora, posee más de 200,000 seguidores en Facebook y 170,000 en Instagram. “La edad de mi público fluctúa entre los 15 hasta los 35 años”, afirma.

En cuanto al trabajo con empresas, Garrido Lecca cuenta que al iniciarse en el mundo de la creación de contenido digital no tuvo suerte. Sin embargo, “tras un año de trabajo en mis plataformas, las marcas comenzaron a llamarme. He trabajado con Subway, Movistar y Puma”, señala.