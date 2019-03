Uso de redes sociales por medio del computador se ha desplomado

Dentro de la era digital, el nacimiento de Facebook en 2009 determinó un antes y un después en las interacciones de las personas. Diez años después, las redes sociales hacen parte del día a día de los ciudadanos de casi todo el mundo, y si bien cada día aumentan los indicadores de uso de plataformas, las tendencias son variables.

El uso de las redes sociales por medio de computadoras de escrito muestra decrecimiento general en la región. Un comparativo elaborado por ComScore, multinacional de investigación de marketing en internet, entre febrero de 2017 y febrero de 2018 dice que los visitantes únicos en redes sociales desde computadores de escritorio o ‘desktop’ han caído en los seis países que mide ComScore.

El mayor decrecimiento está en Perú, con una baja de 19%, seguido por Colombia y Brasil (ambos con -17%), Argentina (16%) y en menor medida, México y Chile (-12% cada uno).

Mónica Castillo, Country Manager para Colombia de ComScore, explica que un punto fundamental que no se tiene en la lectura de todos los rankings es la metodología que se está aplicando.

“Es algo que como mercado nos está fallando, vemos el número de si creció o no creció, pero no nos centramos tanto en la metodología y creo que eso nos está haciendo mucho daño como industria”, comenta la ejecutiva para Colombia de ComScore, quien resalta que gran parte de las mediciones que se hacen desde la consultora en el país se enfocan en el uso de las plataformas en computadores de escritorio, y no en dispositivos móviles.

A pesar de esta tendencia, al hacer un seguimiento por audiencias a nivel nacional tanto a nivel móvil como de computadores, en Twitter, Facebook, Youtube e Instagram los usuarios continúan creciendo. Según cifras de la consultora, entre enero de 2017 y enero de 2019 Instagram y Youtube son las dos plataformas con mayor crecimiento en sus audiencias, la primera, con un crecimiento de 176.24%, al pasar de 56,119 usuarios a 155,025.

En el caso de Youtube , el crecimiento de las audiencias que interactúan en la plataforma fue de 594.6% para este periodo, con un incremento de 1,83 millones de suscriptores a 12,76 millones.

En cuanto a Twitter , las cifras muestran un aumento de 78.17% en audiencia enganchada, con un crecimiento de 1.33 millones de usuarios en enero de 2017 a 2.38 millones en enero de este año, mientras que en Facebook el enganche de la audiencia es el de menor crecimiento en estos dos años (28.6%), pues a principios de 2017 se reportaban 9.18 millones de personas interactuando en la plataforma, y en enero de 2019 solo aumentó a 11.8 millones de usuarios.

Para Facebook, Instagram y Twitter ComScore mide cualquier tipo de interacción sobre los contenidos generados en el país para las tres redes sociales, mientras que para Youtube se consideran las vistas en los vides de contenidos generados en el país. Para este periodo, en Instagram el crecimiento ha sido de 3.15%, para Twitter de 0.70% y para Youtube de 2.16%.

Diego Santos, experto en tecnología, opina que si bien “sigue entrando mucha gente a las plataformas pues somos 7,000 millones de personas en el planeta, y el mercado para crecer es muy amplio”, el descenso las interacciones de Facebook puede deberse a que “la gente se está cansando un poco de la interfaz”.

El perfil de los consumidores digitales

Según ComScore, 53% de los usuarios de redes sociales en la región son hombres y 47% mujeres. Por edad, los más jóvenes son los más activos en redes, pues 28% de los consumidores tienen entre 15 y 24 años; 24% entre 25 y 34 años, mientras que las personas entre 45-54 años solo representan 15% del total y los mayores de 55 solo llegan al 11%.

Brasil es el país que concentra la mayoría de los usuarios (35%), seguido por México (18%), Argentina (12%) y Colombia (7%), y en la región se consumen 41,367 millones de minutos en redes sociales al mes con un promedio por visita de 13.4 minutos.