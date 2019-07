La recompensa al final del camino: Cómo se distribuyen los premios de la selección

La selección peruana ya se embolsó US$9 millones como premio por haber llegado a la final de la Copa América . Si el domingo la blanquirroja vence a Brasil, la Conmebol le otorgaría US$13.5 millones. Pero, ¿cómo negocian los jugadores los premios que reciben por su desempeño en el torneo?

Antes de viajar

Cada jugador de la selección recibirá un premio. Jugar la final será, sin duda, un plus en la distribución del mismo.Por ahora se conoce, que antes de su viaje a Brasil, la selección peruana no había llegado a un acuerdo con laFederación Peruana de Fútbol (FPF) sobre sus premios.

“Se juntaron quienes encabezan el tema de la negociación: Paolo Guerrero, Renato Tapia y Aldo Corzo”, comenta el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino.

“Ellos negocian con Juan Carlos Oblitas, quien es el primer filtro y luego conversan con los directivos para cerrar el tema”, explica. En Brasil se debe ya haber tomado una decisión al respecto.

La fórmula histórica

Para decidir la distribución de los premios hay muchas fórmulas. “Dentro de ellas se suele considerar un monto por participar. También podría hablarse de un premio por objetivos”, añade.

Baldovino cuenta que en el Mundial Rusia 2018, “los jugadores pactaron un monto fijo por presentación que fue de US$ 2,000 o US$ 3,000”. También, los futbolistas accedían a un monto por partido ganado. Y, a medida que clasificaban a una siguiente etapa, los ingresos por presentación y por objetivo logrado incrementaban.

“En los partidos amistosos solo hay un monto por partido ganado, no por empate. Eso es lo que ha valido hasta la fecha”, sentencia.

Baldovino comenta que esta teoría que se ha manejado tanto en la anterior Copa América en Chile y la última Copa Centenario.

En la edición actual

Para esta Copa América, una fuente de la FPF indica que “hay un premio base por los tres partidos obligatorios, el cual se incrementa a medida que se avanza en las etapas”.

De conservarse los montos ganados por presentación anteriormente, los jugadores “tendrían asegurados US$10,000” como mínimo por los cinco partidos jugados en la Copa América, según Baldovino. El asesor destaca que “en este tipo de torneo los 23 convocados ganan por igual”.

También explica que el comando técnico recibe un premio por objetivos, el cual se estipula en su contraro. “El monto es muy similar al de los futbolistas, pues Ricardo Gareca se aferra mucho al ‘todos por igual’”, rescata.

viaje hasta rio de janeiro

Los costos para alentar a la selección en el partido final

A raíz de la victoria del partido contra Chile, muchos hinchas peruanos se animaron a acompañar a la selección en el último trayecto del campeonato.

Pero, a escasos días del encuentro final, puede que no encuentre muchas opciones por la alta demanda.

Sin embargo, según un vocero de Despegar Perú, los pasajes están disponibles hasta el sábado ida y vuelta por US$ 650 con fecha de partida 5 julio y regreso 8 de julio. Desde la web de Atrápalo, puede reservar alojamiento por US$ 219 la noche.



Paquetes premium

Para los fanáticos más exigentes, Atrápalo armó un paquete premium que incluye vuelo, hospedaje y alquiler de auto. El vuelo ida y vuelta Lima - Río de Janeiro del 6 al 8 de julio, tiene una tarifa business desde US$ 10,450. Antes de la victoria, un paquete similar costaba US$ XXX .El alojamiento será en el hotel cinco estrellas Gran Nobile Rio de Janeiro Barra. La habitación costará US$ 102 por noche en un cuarto doble. Además, el alquiler de un auto modelo premium tiene un costo de US$ 43 por día.



Oferta integral

La demanda por paquetes ‘Hospitality’ que ofrece el sitio oficial de la Copa America se ha triplicado, indica Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo. Este incluye los boletos para el partido, avión y la estadía en un hotel (cuatro días y tres noches). El costo del paquete es de US$ 3,500.