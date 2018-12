Recaudan US$ 1.6 millones en subasta objetos de Marilyn Monroe

Una subasta de objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe recaudó más de US$ 1.6 millones, incluidos los US$ 120,000 que se pagaron por una versión para giras del emblemático vestido blanco del filme “La comezón del sétimo año”.

La casa Profiles in History anunció los resultados de la subasta “Essentially Marilyn” realizada el martes en Los Ángeles.

El vestido de “La comezón del sétimo año” es una versión del que utilizó la actriz en la famosa escena en la que está parada sobre un emparrillado en la cera y un soplo de aire le levanta la falda. Fue confeccionado por el diseñador Bill Travilla para que Monroe lo vistiera en giras y exhibiciones.

Una foto autografiada que Monroe dedicó a Ben Lyon, directivo de 20th Century Fox, con el texto “tú me encontraste, me nombraste y creíste en mí” obtuvo US$ 45,000. Nacida Norma Jeane Mortenson, Monroe adoptó su nombre artístico en Hollywood.