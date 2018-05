Real Madrid es favorito en apuestas pese a que Liverpool lo ha vencido más veces

El duelo por la ‘orejona’ está a punto de desatarse. Kiev, capital de Ucrania, será sede de la final de la Champions League este sábado, con un encuentro protagonizado por Real Madrid y Liverpool. El árbitro del encuentro será el serbio Milorad Mažić.

No es la primera vez que ambos clubes disputan un triunfo en la cancha: ya lo han hecho anteriormente en cinco oportunidades, de las cuales el equipo inglés ganó tres veces.

Si solo nos centrásemos en una final de la Copa de Campeones de Europa, la escuadra inglesa y la española no se ven las caras desde el 27 de mayo de 1981. En aquel momento –en el estadio Parque de los Príncipes (París)– Liverpool venció por un tanto al Madrid.

Hablan las apuestas

Pese a que históricamente el club inglés lleva ventaja, los hinchas ponen a la escuadra española como favorita para ganar la Champions, según el portal de Betsson Perú.

Y es que las cuotas reflejan que el equipo dirigido por Zidane tiene la primera opción de levantar el título de este año con 65% de probabilidades frente a un 35% del Liverpool.

Específicamente el Madrid paga 1.70 veces por cada dólar apostado, mientras el conjunto inglés retribuye 2.20.

Dentro del torneo

A nivel deportivo, el conjunto que mejor diferencia de goles ha marcado durante el campeonato es el de Jürgen Klopp con 27 tantos, casi el doble que el de los entrenados por Zidane con 15.

Radiografía de clubes. Radiografía de clubes.

Asimismo, el Madrid es uno de los clubes de la Champions que menos distancia ha recorrido en sus partidos, mientras que el club de Inglaterra tiene una media por partido de cinco kilómetros más en cada encuentro, según ESPN.

Premios del torneo

El equipo que consiga llevarse la Copa se embolsará asimismo US$ 18 millones. Sin embargo, hay una serie de variables que hace que los ingresos sean mayores, de acuerdo a datos de la UEFA.

De esta manera, solamente por participar, cada club se lleva US$ 14 millones. Por victoria en la fase de grupos, US$ 1.8 millones. Si el equipo alcanza los octavos de final se habla de ingresos de US$ 7 millones, mientras que llegar a cuartos de final redunda en US$ 7.6 millones adicionales. Entretanto, por ser finalista se perciben US$ 13 millones.

Es así que si ha tenido un campeonato notoriamente impecable, el ganador de la Champions League puede llevarse más de US$ 60 millones.

Marca y sponsors

Al margen de las diferencias en performance dentro del campo, ambos equipos también se distinguen por algo más: el valor como marca.

Según un reporte de Brand Finance, el Real Madrid ostenta un astronómico valor de US$ 1,400 millones, mientras que Liverpool se respalda en unos US$ 908 millones. No en vano el mandato es fortalecer el escuadrón inglés con nuevos fichajes.

En cuanto a auspiciadores, dos de las principales firmas del club blanco son Fly Emirates y Adidas con inversiones anuales de US$ 27.9 millones y US$ 44.7 millones, respectivamente. En tanto, los comandados por Klopp cuentan con Standard Chartered (US$ 38.4 millones) y New Balance (US$ 35.8 millones).