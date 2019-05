Real Madrid y Adidas: las consecuencias del millonario contrato que los une por ocho años más

El equipo español Real Madrid y la firma alemana Adidas continúan haciendo historia en el deporte. Esta vez, se trata de un contrato firmado por ambas partes para extender su alianza de patrocinio por ocho años más.

Las cifras oficiales muestran que Real Madrid y Adidas mantienen una relación contractual que data desde 1998. La semana pasada, no obstante, ambas partes se sentaron para renovar la confianza por un monto que se estima en US$ 124 millones anuales, de acuerdo a los borradores del contrato. El total que recibirá el club merengue ronda los US$1,240 millones.

Esta renovación comercial se realiza en un momento clave para el Real Madrid, según el Economista. El equipo dirigido por Zinedine Zidane requiere fondos para la reforma del Santiago Bernabéu (que llegaría a los US$ 592 millones) y para la contratación de nuevos talentos en su plantel.

A raíz de este contrato, la camiseta merengue se convertirá en la más cara del mundo, explica Expansión. El Madrid facturaría un total de US$ 247 millones, pues el 20% de las ventas del producto irán a parar a las arcas del club. Asimismo, Adidas destinará US$10 millones en ropa deportiva para vestir a las otras divisiones del equipo de fútbol y baloncesto.

Con esta renovación, Real Madrid supera el acuerdo de Barcelona y Nike (US$ 118 millones anuales), el de Manchester United y Adidas (US$ 105 millones anuales) y el de Manchester City y Chelsea con Nike (US$ 74 millones).