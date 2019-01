Cinco razones por las que debe tener más tiempo alejado del mundo digital

Cada día que pasa la tecnología evoluciona en distintos aspectos de la vida y va dejando de lado esos equipos analógicos que en algún momento te dieron tanta felicidad y lo más probable es que tus hijos o nietos no lleguen a experimentar aquellas cosas esenciales que fueron parte de tu vida.

A estas alturas es muy difícil superar la comodidad de escuchar música digitalizada, pero es la misma situación cuando disfrutas de tu canción favorita en vinilo y esto no tiene comparación en cuanto a la calidad del sonido.

Aunque lo digital nos ayude a explotar más experiencias y a manejar mejor nuestra gestión de tiempo, los sistemas analógicos, manuales y el uso de papel nos ayudaría aumentar nuestra productividad. ¿Cuál es la razón?

Actualmente existe un movimiento que está ganando impulso para regresar al pasado y se trataría del Bullet Journal, un método modificable que ha empezado a sumar muchos adeptos. El sistema, curiosamente, fue creado por un diseñador de productos digitales, Ryder Carroll, como una forma de llevar la disciplina de la gestión de tareas a la práctica de la atención y la concentración más plena. ¿Por qué tomar más tiempo? ¿Por qué sacrificar la capacidad de sincronización entre dispositivos? ¿Por qué retroceder en el tiempo? ¿Por qué ir analógico? Aunque estés lleno de dudas, aquí hay cinco razones por las que podría compensarte adaptar una agenda de este tipo.

1. Un proceso analógico te aleja de la tecnología y te olvidarás de las distracciones

Lo beneficioso de las aplicaciones digitales y la tecnología es que nos permiten conectarnos con el mundo de una manera que nunca antes había sido posible, pero lo hace a cambio de destruir nuestra atención en las tareas.

Las notificaciones del correo electrónico, los recordatorios o cualquier alerta que suene o vibre nos alejan del objetivo principal de planificar nuestro tiempo. Todo aquello que te ofrece algo, te lo quita de otra parte. De todas formas, ¿quién no pretende pasar menos tiempo delante de una pantalla?

2. Lo analógico requiere más esfuerzo

En un ordenador tienes la opción de copiar y pegar, mover documentos o recuperar los eliminados con tan solo un clic, pero en el sistema Bullet no hay alternativa, tienes que empezar todo de nuevo.

Si te detienes a pensarlo, es probable que lo veas bajo una nueva luz. No es tan malo que la programación analógica te fuerce a trabajar las cosas desde una actitud más reflexiva. Si no tienes tiempo para reescribir algo a mano, lo más probable es que realmente no te importa.

3. Es adaptable

La autonomía es una poderosa fuente de motivación, por lo que es importante tener la habilidad de diseñar un sistema personal de gestión de tareas hecho a nuestra imagen y semejanza, en lugar de usar las herramientas preestablecidas para todos los usuarios.

El Bullet Journal es más un marco que un sistema demasiado específico, y le ofrece a la gente las herramientas que necesitan para aprender algo más sobre sí mismos y sus propios hábitos.



4. Es más agradable

Mientras que el espacio digital te permite conectarte exteriormente, el espacio analógico te da la oportunidad de conocerte mejor internamente, le permite conectar contigo mismo y con tus pensamientos de una manera que el sistema digital no permite en absoluto.

5. ¡Lo más importante es que funciona!

"Sabemos que deberíamos usar menos tiempo en la pantalla, que la multitarea es en realidad un mito y que, cuando se trata de aprender y recordar el material del curso, la pluma es más poderosa que el teclado", asegura la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana. Haya una pantalla o no de por medio, el mejor sistema de productividad a utilizar es el que funciona para ti y solo para ti.