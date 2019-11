Han pasado dos semanas desde que Raúl Ruidíaz se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol profesional de Estados Unidos. En ese partido, el delantero fue el encargado de sellar el triunfo del Seattle Sounders FC. Ahora, de paso por Lima y con más calma, asimila mejor lo conseguido este año, aunque confiesa que la emoción por el título sigue intacta.

¿Qué premios económicos reparte la MLS a los campeones?

La MLS da un premio grupal. Son aproximadamente US$ 10,000 por jugador, como máximo. Más allá de eso, cada futbolista tiene un contrato donde se detallan los bonos que recibe.

Has logrado varios este año...

Sí, por 75% de apariciones en el año, por clasificar a una final, por marcar goles. Felizmente, este año obtuve buenas estadísticas.

Antes estuviste en la liga mexicana. ¿Paga mejor la MLS?

Es la misma forma de trabajar, pero los montos en la MLS son más bajos.

¿Y si lo comparamos con la liga local?

Si lo comparamos con el Perú, aquí la organización nos daba entre US$ 25,000 y US$ 30,000 por ganar un campeonato.

¿Qué te motivo a jugar en la MLS?

En México vivía en Michoacán, una zona roja por el narcotráfico. Al ir a Seattle mi familia iba a estar tranquila. Y cuando un jugador está tranquilo en el aspecto familiar, todo lo demás fluye más fácil.

Hoy los jugadores cuidan más su marca personal. ¿En qué momento te diste cuenta de ello?

Desde que llegué a México. Antes de contratar, los clubes también analizan qué tanto vende un jugador y cómo impacta en la gente. Si un jugador popular llega a un equipo, la gente va a ir a los estadios y va a comprar más camisetas. Todo eso genera ingresos para el club.

¿Es algo que ya comprendió el jugador peruano?

El jugador peruano ya entendió el impacto que la imagen tiene en su carrera y lo está trabajando bien. Instagram es una red social que no tiene tantos años, pero es donde hay más seguidores.

¿Tienes un equipo que te respalda?

Somos en total de 12 personas, aparte de mi hermana, que es abogada y ve el tema de mis contratos.

La carrera del futbolista es corta. ¿Cómo te asesoras sobre cómo invertir tu dinero?

Tengo una empresa inmobiliaria hace un año. También tenía el 50% de acciones de una empresa farmacéutica, pero acabo de venderla.

En cuestión de auspicios, ¿cómo se comportan las marcas peruanas?

Hay de todo. Es normal que traten de cuidar su dinero, pero si analizamos, el alcance y rebote de un jugador es mucho mayor que el de cualquier persona.

¿Has pensado seguir en el fútbol después del retiro?

Me llama la atención el diseño de interiores. He ayudado a diseñar la casa de mi mamá y la que tengo. Leo mucho sobre el tema. Pero primero me gustaría jugar en Europa y luego estudiar para ser director técnico.





Cifras

US$ 6.3 millones es el valor de mercado actual de Ruidíaz, según Transfermarkt. Cuando llegó a Morelia, su pase costaba US$ 1.1 millones.