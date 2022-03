La consultora Verne Future Mindset presentará el estudio “Ranking Directivos Digitales” en exclusiva para Gestión. A través de él, se dará a conocer el desempeño digital de los principales directivos peruanos que lideran los mejores lugares para trabajar. Para ello, Victor Lozano, director de Innovación de la firma, explica la metodología que se usó para seleccionarlos.

¿A quiénes se analizó?

Como referencia para la muestra se usó el último ranking “Great Place to Work”. ¿Por qué no se empleó el ranking de las empresas que más facturan en Perú? “Consideramos que no necesariamente una empresa que vende más tiene buena cultura. Vemos una relación mucho más concreta entre una empresa en donde el colaborador te dice que se siente bien trabajando y sus líderes”, explica Lozano.

Entonces se seleccionaron 55 directivos, los cuales se dividieron en tres grupos según el número de colaboradores de las empresas que representan.

¿Cómo se midió su desempeño?

En el ranking los líderes son evaluados con una puntuación del 1 al 10 de en distintas variables: presencia (10%), liderazgo y consistencia de marca (45%), conversación (30%) y comunidad (15%). Y el análisis de dichos criterios se hizo durante ocho meses, de julio del 2021 hasta febrero del 2022.

Criterios de evaluación.





Primeros alcances del análisis

De acuerdo con Lozano, “un gran porcentaje de ejecutivos peruanos utiliza sobre todo Linkedin. Vemos mayor presencia pero no necesariamente mayor participación, es decir, hay una brecha de publicación frecuente”. Asimismo, hay una brecha dentro del posicionamiento que tienen esos líderes de sus marcas en Google, pues no aparecen en las primeras posiciones en noticias o imagen.

Además, menos de la mitad de directivos comparte información asociada a los pilares de la marca para la que trabajan. “También menos del 50% genera contenido propio”, añade. Esto es importante debido a que el algoritmo de LinkedIn premia en alcance cuando se publica contenido propio y original. “Es decir, si tengo 1000 seguidores voy a poder alcanzar a un 70% de ellos, mientras que si retuiteo o comparto contenido de otra persona el alcance se reduce a un 20%”, detalla Lozano.

En cuanto a la frecuencia de publicación, en promedio, los directivos publican una vez al mes. “No se puede decir que está mal, pero si queremos que el algoritmo tome más en cuenta lo que un usuario hace, es mejor publicar con mayor frecuencia. Esto es una vez a la semana por lo menos”, destaca el vocero.

Por último, hay una relación entre edad y actividad en redes. “ En cantidad de usuarios activos, el rango de mayor de edad está entre 25 y 34 años y le sigue el de 35 a 55 años”, concluye Lozano.

Detalle de la medición