La escasez de espacios para eventos de mediano formato es uno de los puntos flacos de la industria de espectáculos. Organizar un show en el Perú es comúnmente más caro que hacerlo en países vecinos. No solo es el coste de alquiler, también el de montar una infraestructura necesaria pero descartable. Arena 1 aspira a reconfigurar ese escenario.

Arena 1 planea recibir a Kiss en mayo del 2020. ¿Cuándo vería la luz?

En unos cuatro meses, acogeríamos el primer show. Haríamos dos antes de Kiss para probar todos los sistemas. La intención es tener una infraestructura que hoy no existe.

¿Qué características tendrá el recinto?

Estamos hablando de una estructura ligera y transportable para que el armado, así como desarmado, sean relativamente simples. Arena 1 será versátil. Por eso tenemos armadas más de 10 configuraciones para el desarrollo de diferentes eventos.

¿De qué eventos estamos hablando?

Musicales, teatrales, deportivos o institucionales. Una CADE, un WWF (Lucha Libre) o una Copa Davis podrían hacerse aquí. Será multiuso. La capacidad del recinto será hasta para 15,000 personas.

¿Cómo se ha garantizado la viabilidad?

Se trata de un proyecto que implica la cooperación entre el municipio de San Miguel y el sector privado. Tenemos un convenio de renovación por diez años.

¿Qué inversión está planeada para sacar adelante el proyecto Arena 1?

Solo la instalación del venue requirió más de US$ 5 millones. Esto ya está financiado. Para la segunda etapa, que incluye backstage, estacionamiento, zonas de esparcimiento y comercios, el desembolso sería similar al anterior.

¿Cómo ha sido el financiamiento?, ¿en cuánto tiempo se espera un retorno?

Los accionistas de One Entertainment son parcialmente accionistas de Arena 1. Consiste en una estructura de aportes de capital más deuda de inversión. La idea es que la recuperación de financiamiento sea desde el cuarto o quinto año, según el número de eventos anuales.

¿Cuántos eventos al año se esperarían?

Deberíamos hacer de 35 a 45 actividades al año. Esto permitiría generar ingresos suficientes para cubrir los costos y devolver la deuda. Nosotros como One Entertainment tenemos proyectado hacer cerca del 30% de los contenidos de Arena 1. Esto significa unos diez eventos por año. Al menos, tres del tamaño de Kiss.

¿Cree que Arena 1 contribuiría a cambiar la dinámica de este mercado?

En efecto. En Lima hay eventos de mediano formato que no se pueden hacer porque (para el empresario) es complicado llegar a un retorno positivo, dados los costos de implementación que involucran. Por eso creemos que vamos a contribuir a ampliar el tamaño del pastel.

¿En qué medida los organizadores podrían reducir costos de producción?

Hoy el organizador debe alquilar el local, levantar el escenario, instalar sonido, iluminación, pantallas, etcétera. La propuesta de Arena 1 es tener todo eso en un solo sitio, con un ahorro aproximado de 30%. Y la licencia está en el paquete.

¿Cuánto representaría?

El monto (de alquiler) oscila entre US$ 40,000 y US$ 70,000 dependiendo del tamaño. Hoy en día, armar un evento para 15,000 asistentes cuesta más de US$ 100,000.

¿Van a apelar a un auspiciador?

Estamos conversando con unos tres (interesados). Las arenas suelen estar asociadas a un nombre de marca. Movistar Arena Bogotá es un caso. Entonces, hay una visión de asociar una marca con una infraestructura que será de recordación.

¿Qué condiciones contempla una asociación de esa naturaleza?

Son contratos de tres a cinco años, en los que se establece un pago por asociación de marca que involucra una cifra fija, a la que se pueden añadir esquemas variables. El monto puede superar los US$ 400,000 o US$ 500,000 por año.

Las Claves

1. Expectativas. La productora One Entertainment planea hacer diez eventos por año, cinco de ellos de formato mediano.

2. Auspiciador. La marca que presta su nombre al Arena suele exigir un mínimo de eventos o beneficios de exclusividad.

3. Inversión. El proyecto tendría un costo de US$ 10 millones, aproximadamente.