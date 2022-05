Con la participación de 560 pilotos distribuidos en 347 vehículos inscritos (111 autos, 136 motos, 55 camiones y 45 cuatrimotos), el Rally Dakar 2016 tuvo su inicio el último sábado 2 de enero con un banderazo simbólico en Tecnópolis, Buenos Aires. Este evento se realiza por octava vez en Sudamérica y tendrá un recorrido de casi 9.300 km en diferentes zonas de Argentina y Bolivia.

Durante los primeros días de ardua competencia, el clima no ha sido el mejor aliado. Por ejemplo, la organización decidió cancelar la primera etapa por las intensas tormentas que se estaban suscitando entre las ciudades argentinas de Rosario y Villa Carlos Paz. Las imágenes muestran que los pilotos tuvieron que realizar doble esfuerzo para llegar a la meta bien resguardados.

Hasta el momento, uno de los accidentes más graves que ya se ha registrado tuvo como protagonista a la competidora china Guo Meiling. La piloto perdió el control de su vehículo y terminó por atropellar a 10 personas dejándolas heridas.

Por el lado de los competidores nacionales, Alexis Hernández obtuvo el primer lugar de la cuarta etapa en cuatrimotos que se realizó el último miércoles. El tiempo que realizó fue de 4h 53m 23s, lo que le permitió convertirse en el primer peruano en ganar una etapa de la carrera en un país extranjero. Hay que tomar en consideración que el primer piloto nacional que ganó una etapa fue Ignacio Flores en 2013, también en cuatrimotos.

"Me siento realmente feliz por este resultado obtenido, poder representar a mi país y darle este gran resultado sin duda me llena de orgullo y me motiva a seguir dando lo mejor en esta carrera. Hoy fue un día difícil, con muchos kilómetros de recorrido, pero este es el premio al esfuerzo y a toda la dedicación que le hemos puesto. Este triunfo va para mi país y a todas las personas que siempre me han brindado su apoyo incondicional", declaro Hernández al terminar su recorrido.