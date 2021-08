Desde que en el 2018 se publicó “El espía del inca”, del escritor Rafael Dumett, es usual ver la novela entre los libros más vendidos de las librerías locales. Con Lluvia Editores, la casa editorial donde salió por primera vez, ha vendido más de 9,000 ejemplares en seis ediciones. “Nuestras intenciones eran modestas. El éxito nos tomó por sorpresa”, admite Dumett sobre la obra que se ha convertido, según la crítica, en una de las mejores novelas peruanas del nuevo siglo (ver el dato).

Sin embargo, ahora los objetivos son mayores. En julio la novela se relanzó con la editorial Penguin Random House Perú y ahora busca primero alcanzar a todo el territorio nacional y luego la internacionalización. “La meta es hacer que llegue a Latinoamérica, España y Estados Unidos. Además, esto todavía no está confirmado, pero existe la posibilidad de acceder a ferias internacionales y poder vender los derechos de traducción a otras lenguas”, cuenta el autor.

Un nuevo lector

En una entrevista, Dumett declaró que las grandes editoriales tienen ideas flojas y prejuicios sobre lo que lee el peruano. “Sí, lo dije, y justamente por eso estoy aquí (en Penguin)”, afirma. “Yo no soy un autor al que le arman todo el trabajo. Trato de tener una presencia activa en el diseño de la carátula, en el marketing, en todos los aspectos”, agrega.

A su vez, sostiene que hay un nuevo lector y que no necesariamente está en Lima. “Hay generaciones nuevas en Cajamarca, Puno, Arequipa y otras ciudades, con mayor poder adquisitivo, que tienen una identidad fuerte y que están abiertos a reflexionar sobre sí mismos”, indica. “Es simplemente reconocer este hecho y tratar de dialogar con este lector como un igual, con acciones concretas”, reflexiona el escritor desde Estados Unidos, país donde reside. “El próximo año cuando regrese haré lo que hice antes: viajar y dialogar con lectores y tratar de entender cuál es su percepción de su propia historia”.

La historia oficial

Y, en efecto, si se trata de entender la historia, “El espía del inca” busca una nueva aproximación desde la ficción al proceso de la conquista española. “Cuando he dicho que quiero cambiar la ficción de que el conquistador malo acabó con el inca bueno he recibido muchas críticas al e-mail donde me decían que mi novela era una defensa de la conquista, lo cual me parece divertido”, detalla Dumett.

Para el escritor, los peruanos como colectivo debemos reconocer que ese suceso tuvo más de dos protagonistas. “Hubo más agentes involucrados: los grupos étnicos sometidos, los diferentes linajes imperiales en pugna, los wankas, los tallanes, entre otros, cada uno con intereses y acciones precisas que justamente hicieron de ese evento algo más complejo. Simplificar las cosas no nos sirve. Mirarse al espejo requiere reconocer las propias falencias” y virtudes”, explica.

Para el autor, el imperio incaico fue una civilización portentosa e irrepetible. Sin embargo, la historia que hemos aprendido dista mucho de lo que sucedió en realidad. “No le quito la responsabilidad a los españoles como los principales agentes de opresión, pero no era una cuestión de blanco y negro. Había muchos opresores y muchos oprimidos diferentes”, señala.

Nuevo proyecto

Dumett ya trabaja en nuevos proyectos literarios. “Uno de ellos es la presencia de nazis en el Perú en la década del 40. Un nazi estuvo muy presente en la vida histórica de manera clandestina, pero su rol en los servicios de inteligencia peruanos recién salió a la luz con el asesinato de Luis Banchero Rossi”, revela.

EL DATO:

Trama. Mientras Atahualpa ha sido capturado por “unos extraños barbudos” que han llegado hasta Cajamarca “montados en llamas gigantes”, Salango, un espía chanca del servicio secreto, recibe la misión de rescatarlo.

De esa forma, la ficción da vida a innumerables personajes que poblaron nuestros territorios hace más de 500 años.