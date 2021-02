8 de febrero del 2006. Hace 15 años

EMPRESARIOS TEMEN CAMBIOS A LEY DE INSPECIONES LABORALES

Presentan propuestas al Congreso para evitar que este mes se aprueben modificaciones a legislación que pueden ser dañinas. Congresistas no rebajarían multas por infracciones laborales.

8 de febrero del 2011. Hace 10 años

SE PAGA 10% AL DÍA EN CRÉDITOS INFORMALES

Al mes, comerciantes deben pagar 1,645%. En el sistema financiero se paga, en promedio, 2.2% por préstamos de 30 días en soles. En provincias, los prestamistas informales cobran intereses de 15% al día. Profundizar la bancarización es todavía una de las tareas pendientes. Por ejemplo, los comerciantes de Lima y provincias que requieren préstamos de inmediato deben pagar por créditos de muy corto plazo tasas de interés elevadas.

8 de febrero del 2020. Hace 1 año

SUNAT PONE LA PUNTERÍA EN ARTISTAS, FUTBOLISTAS Y POLÍTICOS

Ya se empezó con 50 contribuyentes y se están verificando los ingresos por signos exteriores de riqueza no sustentados. La administración tributaria espera obtener, al menos, S/ 165 millones por las fiscalizaciones de incrementos de patrimonios no justificados de contribuyentes. En profesionales, como los abogados, se han detectado casos en que no se han declarado bonos de éxito. Además, hay mil casos de depósitos de empresas fantasmas en paraísos fiscales. En este trimestre, las notarías entregaráninformación mensual de las transacciones que registran. 1,000 casos se han detectado de ventas de acciones fuera de la bolsa como fuentes de incremento patrimonial no justificado. 140,000 fiscalizaciones se harán a propietarios de casas de playa por alquileres no declarados.