7 de noviembre del 2007. Hace 15 años

EMPRESAS PÚBLICAS PIDEN MÁS AUTONOMÍA PARA INVERTIR

Demandan apoyo de congresistas para que sus proyectos no pasen por el SNIP, porque consideran que aprobación de obras demora demasiado. Comisión de Economía empezará a debatir iniciativa la próxima semana. El ministro Luis Carranza afirmó que renunciará al MEF si la última rebaja arancelaria no mejora la economía. Sostuvo que algunos precios de productos importados no bajan porque los comerciantes aún tienen stocks.

7 de noviembre del 2012. Hace 10 años

A PARTIR DE S/. 100 SE PODRÁ INVERTIR EN FONDOS MUTUOS

Hasta tres fondos con estas características entrarán al mercado. Unas 42 mil personas ingresaron este año a invertir en estos instrumentos. Entidades se alistan a ofrecer alternativas de muy fácil acceso a los inversionistas, y los que saldrán al mercado en breve serán a la medida de los clientes. Los fondos mutuos quieren desterrar el mito de que son productos caros. El Gobierno busca masificar estos fondos como alternativa a los depósitos bancarios y revisará el régimen de inversión de los mismos para impulsarlos. Actualmente existen en el mercado 62 fondos mutuos.

7 de noviembre del 2017. Hace 5 años

HAY 600 MIL AFECTADOS EN AFP POR FALTA DE PAGO DE APORTES DEL ESTADO

Deuda de entidades públicas al Sistema Privado de Pensiones alcanza más de S/ 14,500 millones. El 80% de trabajadores involucrados en este problema está cerca de su retiro. Quedan 24 días para que las entidades estatales se acojan a una reprogramación de los aportes atrasados. En tanto, la ministra de Economía dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre la reforma del sistema de pensiones.