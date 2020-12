7 de diciembre del 2005. Hace 15 años

GASODUCTO DE CAMISEA PODRÍA SER DECLARADO EN EMERGENCIA

Por continuas paralizaciones, anunció ministro de Energía. TGP podría perder concesión del transporte de gas, advierte el MEM. Decisión final dependerá del informe de Osinerg.

7 de diciembre del 2010. Hace 10 años

SE ACABÓ EL CRÉDITO FÁCIL EN LAS CAJAS

Cajas municipales admiten que enfrentan problemas de sobreendeudamiento. Prestarán a clientes que estén endeudados con no más de tres entidades. Tercerizarán la cobranza para garantizar la recuperación de los préstamos. El presidente de la Federaciónde Cajas Municipales, Edmundo Hernández, señaló a Gestión que si bien las entidades gozan de buena salud enfrentan un deterioro de los préstamos que fueron destinados a deudores que no eran pymes. Esperan mejorar en seis meses.

7 diciembre del 2015. Hace 5 años

60% NO CREE QUE BAJAR IMPUESTOS PUEDA DISMINUIR LA INFORMALIDAD

Propuesta de candidatos no entusiasma, principalmente a los sectores D y E. Cae en 22 puntos porcentaje de peruanos que quieren más participación del Estado en la economía. Los peruanos comenzaron a gastar menos y a reducir su nivel de endeudamiento,mientras que el 63% aún percibe que la economía no se está recuperando. Por esa misma razón, seis de cada diez encuestados creen que no es momento para abrir un negocio propio. Sin embargo, para el próximo año el optimismo mejora, pues pasa de 21% a 34% el porcentaje que considera que sus ingresos aumentarán.