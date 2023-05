6 de mayo del 2008. Hace 15 años

BCR: CAPITALES ‘GOLONDRINOS’ YA SE FUERON DEL PAÍS

“Es un dinero que no queremos, porque no viene para inversión, sino para especular”, afirmó el presidente del ente emisor. Anteriormente, el Banco Central de Reserva reportó que los flujos de dólares especulativos instalados en nuestro país, como depósitos a corto plazo y cuenta corriente, ascendieron a S/. 4,000 millones de enero a abril de este año. Por eso el Banco Central estableció una tasa de encaje de 120% a dichos depósitos de los no residentes. En este contexto, ayer el titular del ente emisor, Julio Velarde, afirmó que la mayor parte de estos capitales ya se habría ido del país.

6 de mayo del 2013. Hace 10 años

SIETE DE CADA 10 EJECUTIVOS AHORRARÁN EL RESTO DEL AÑO

El 28% de los ejecutivos en Lima ahorró entre el 5% y 10% de sus sueldos. Solo el 6% cree que el dólar mostrará una tendencia al alza. El 41% de los ejecutivos planea realizar algún viaje en lo que resta del año. En cambio, ha descendido el porcentaje que gastará en estudios, según el último sondeo realizado en Lima por GRM. Para la consultora Macroconsult, es importante que el Gobierno sepa cuidar el estado de optimismo sobre el futuro económico del país.

6 de mayo del 2022. Hace 1 año

TRAS LUZ VERDE A SEXTO RETIRO DE AFP, BOLSA SE DERRUMBA EN 6.2%

Para atender la salida de más de S/ 30,000 millones, las AFP deberán vender parte de sus acciones locales. Precisamente, el 20.7% de su portafolio está invertido en la BVL. Otro factor que influyó, en menor medida, en la caída de la plaza limeña son las últimas decisiones de la Fed.