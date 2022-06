6 de junio del 2007. Hace 15 años

DISCREPANCIAS EN GABINETE POR INCENTIVOS A PETROQUIMICA

Ministro de Energía pedirá explicación al MEF por oponerse a dar beneficios tributarios adicionales a dicha industria cuando fue un acuerdo del Ejecutivo. Petroperú también cuestiona posición del ministro Carranza. En la foto de Portada aparecen Ismael Benavides, ministro de Agricultura y Martín Pérez, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. El ministro de Agricultura, Ismael Benavides, afirmó que no gravar con el ISC al etanol debe ser una prioridad nacional. George Soros señaló que las inversiones en los biocombustibles están amenazadas por las regulaciones de los gobiernos.

6 de junio del 2012. Hace 10 años

LAS AFP PONEN EN DUDA QUE SE REBAJEN LAS COMISIONES

Administradoras de fondos privados de pensiones consideran que subastas que plantea el Gobierno no garantizan bajar las comisiones. La Asociación de las AFP se pregunta: ¿De dónde ha sacado el ministro de Economía que las comisiones pueden bajar hasta 40%? Es más, considera que el esquema planteado por el Ejecutivo inducirá a formar un monopolio con la AFP que gane la licitación para cobrar las comisiones más bajas. Sin embargo, el MEF defendió el proyecto e inclusive explicó que los afiliados actuales, y no solo los nuevos, podrán participar en las subastas para bajar comisiones.

6 de junio del 2017. Hace 5 años

GOBIERNO CONSIDERA QUE PUBLICIDAD DE PURA VIDA ENGAÑA A CONSUMIDORES

Ministro de Agricultura pide a Indecopi rápida investigación. Cuestiona que en el 2010 entidad no defendió a consumidores. Digesa investigará a todos los productos del mercado de la leche y los derivados lácteos. Entregará pronto resultados. El pronunciamiento del Consejo Nacional de Protección del Consumidor no tuvo el respaldo de todos sus integrantes, por desacuerdos. No firmaron Defensoría, Confiep y MEF. P. 2, 3 El dato. Para Gloria, Pura Vida es leche, pero Minagri considera lo contrario. El número. US$ 2,566 millones al año mueve el mercado de los lácteos.