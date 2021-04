6 de abril del 2006. Hace 15 años

EEUU ADVIERTE QUE AÚN NO HAY FECHA PARA FIRMAR TLC

Porque Perú aún no cumple compromiso de eliminar barreras sanitarias a importación de carnes. En Congreso norteamericano señalan que hay poco tiempo para debatir tratado y recomiendan que se firme pronto.

6 de abril del 2011. Hace 10 años

CASI DOS MILLONES DE PERSONAS CON ATRASOS EN PAGOS A LOS BANCOS

Representan el 30.5% del total de personas que tienen deudas con el sistema financiero. MEF considera un retroceso poner topes a los intereses como plantea Castañeda. Hay 29,262 empresas con semáforo rojo. Un informe de la Central de Riesgos Sentinel revela que en marzo se incrementó en 7% el número de personas deudoras que empezaron a tener problemas con el cumplimiento de sus pagos con el sistema financiero.

6 de abril del 2016. Hace 5 años

PERUANOS MUEVEN S/ 13,700 MLLS. EN PARAÍSOS FISCALES

Sunat crea grupo especial para investigar casos de Panamá Papers, revela jefe de la administración tributaria a Gestión. Personas naturales llevaron del Perú S/ 212 millones a paraísos fiscales en el 2015 y las empresas más de S/ 454 millones. La creación de una empresa offshore no es delito, salvo que los fondos que maneje sean de origen ilícito o sus operaciones no se declaren al fisco .Este mes se notificará a todas las personas que presenten inconsistencias en sus declaraciones juradas por rentas obtenidas en paraísos fiscales. En junio, empezará la fiscalización, dijo Martín Ramos, jefe de Sunat. 17 mil personas tienen identificadas la Sunat por incremento patrimonial no justificado. 60 mil EMPRESAS offshore, estiman los expertos han constituido los peruanos.