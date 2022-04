4 de abril del 2007. Hace 15 años

PREOCUPACION EN BCR POR ALTO CRECIMIENTO DE DEMANDA INTERNA

Advierte posible impacto inflacionario si el incremento de la demanda excede tasas previstas por el instituto emisor. Señala que retirará estímulo monetario si continúa actual tendencia.

4 de abril del 2012. Hace 10 años

BANCA NO PODRÁ VARIAR TASA FIJADA CON SUS CLIENTES

Banco Central, Superintendencia de Banca e Indecopi respaldan proyecto del Congreso para que no se modifiquen las tasas de interés en los contratos de crédito, salvo que favorezcan al cliente. La Comisión de Defensa del Consumidor ya tiene lista la propuesta legislativa para que en mayo el pleno del Congreso la apruebe a fin de que la banca no mueva las tasas de interés pactadas con los clientes. El Banco Central de Reserva rebatió las objeciones de la banca y dijo que esta debe preservar el “calce” de sus fondos para no ser afectada al colocar créditos a tasa fija.

4 de abril del 2017. Hace 5 años

ESTA SEMANA BANCO CENTRAL PUEDE PONER EN AGENDA RECORTAR TASA DE INTERÉS

BCP asigna una probabilidad de 40% para que el jueves directorio discuta rebaja. Una quinta parte de créditos de consumo está en zonas de emergencia por El Niño costero. Scotiabank hace hincapié en que la inflación sin alimentos ni energía está dentro del rango meta del BCR y por tanto es posible una rebaja. BBVA dice que también debe tomarse en cuenta debilidad de la demanda interna.