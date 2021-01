31 de enero del 2006. Hace 15 años

MEF: SUELDOS EN ESTADO HAN SUBIDO MÁS QUE EN SECTOR PRIVADO

Eso ha sucedido en algunos sectores y preocupa mucho, reconoce ministro de Economía. Teme que vengan más demandas salariales. Considera que Ejecutivo debe evitar cualquier anuncio de aumento.

31 de enero del 2006. Hace 15 años

AL MES VENDEN CINCO ‘DEPAS’ DE US$ 1 MILLÓN

El valor del metro cuadrado de los departamentos lujosos bordea los US$ 3,000. Mientras para la clase media el metro cuadrado cuesta US$ 1,300, en promedio. Constructoras están a la caza de viviendas con antigüedad de 30 a 70 años y pagan US$ 1,500 por m2. Se vislumbran con potencial áreas de San Miguel y La Perla. Un departamento frente a un parque puede costar 20% más. Cada vez hay menos espacio en Lima para edificar viviendas y por eso los constructores buscan casonas antiguas, principalmente en San Isidro, San Borja, Miraflores y Jesús María.

31 de enero del 2020. Hace 1 año

DÓLAR TREPA A S/ 3.37 IMPULSADO POR EL TEMOR AL VIRUS CHINO

BCR intervino para moderar el alza. En el peor escenario, puede llegar a S/ 3.41. Mientras precios del cobre y del petróleo disminuyen, sube cotización del oro. OMS declara emergencia internacional por el avance del coronavirus. FMI avizora un probable impacto económico en el primer trimestre. Se esperaba que el precio del cobre estuviera un poco mejor que en el 2019, pero en el primer trimestre parece que no será así, advierte Chile. 20 AEROLÍNEAS han suspendido por precaución sus vuelos hacia y desde China.