31 de diciembre del 2010. Hace 10 años

DÓLAR PUEDE CAER A S/. 2.78 EN EL VERANO

Tipo de cambio cayó 2.77% el año que termina. Otra vez se registró ayer una fuerte negociación de dólares, se superaron los US$ 960 millones. Pronostican que dólar cerrará a S/. 2.71 el 2011. Mañana empieza el 2011 y las personas y empresas seguirán muy atentas ala trayectoria que tendrá el dólar, sobre todo por el impacto que pueden tener las elecciones sobre su cotización.

31 de diciembre del 2015. Hace 5 años

EMPRESAS SUFREN PÉRDIDAS ESTE AÑO POR S/. 2,200 MLLS. ANTE ALZA DE DÓLAR

Alza de 14.4% en la cotización del dólar en el 2015 no estaba dentro de sus proyecciones. Las pérdidas cambiarias de las 270 empresas listadas en la Bolsa de Valores se explican principalmente por el incremento del valor en soles de sus deudas en moneda extranjera. Empresas que más perdieron son las de la rama manufacturera, seguidas de las de minería e hidrocarburos, y de electricidad y agua. RECUADRO EL DATO: Ejecutivos. Solo el 37% de los ejecutivos tiene sus ahorros en dólares. El 60% los tiene en soles. Pero ante la tendencia al alza del tipo de cambio, la mayoría planea cambiar parte de los mismos a dólares.

31 diciembre del 2019. Hace 1 años

CERRARÁN CENTROS DE TRABAJO POR 30 DÍAS, DE HABER ACCIDENTE MORTAL

Decreto de urgencia del poder ejecutivo tras tragedia en local de mcdonald’s Trabajadores afectados recibirán remuneración regular durante el cierre y no podrán considerarse vacaciones. Seguro de Vida Ley será obligatorio desde el primer día de trabajo y ya no a partir del cuarto año. Los inspectores de la Sunafil podrán emitir una orden de cierre si consideran que existen suficientes indicios de que el accidente fatal fue causado por una infracción a la norma de seguridad y salud en el trabajo. El dato. Demanda judicial contra Sunafil no suspenderá pago de multa. El número. 2.5 mlls. de trabajadores tendrían el Seguro de Vida Ley.