30 de junio del 2017.

OTRA TORMENTA ACECHA AL GOBIERNO POR AUDIO DE ZAVALA CON CONTRALOR

Fujimorismo solicitará que se convoque al presidente del Consejo de Ministros para que ofrezca explicaciones. Procurador anticorrupción evalúa incluir al premier y Thorne en denuncia contra Vizcarra por el caso Chinchero. La difusión de un nuevo audio grabado en forma subrepticia, sobre Chinchero, provocó críticas de la oposición al Gobierno y al contralor. Héctor Becerril acusó a Zavala de no haberse inhibido del proyecto. Oficialismo no encuentra nada ilegal en conversación.

30 de junio del 2017.

SE ENFRÍA EL CRECIMIENTO DEL USO DE TARJETAS: PASA DE 16% A 3%

Bancos endurecen condiciones para préstamos, pero en menor medida para el financiamiento de viviendas. Sondeo del BCR a bancos muestra que estos exigen mayores garantías y recortan líneas de crédito. Consumo con tarjetas creció a ritmo anual de apenas 3.6% en mayo, muy por debajo del observado un año antes (16.8%). Los bancos están endureciendo las condiciones de los créditos que otorgan a personas y empresas. Una encuesta del Banco Central de Reserva (BCR) a instituciones bancarias muestra que estas últimas perciben un deterioro de las condiciones de oferta y demanda de créditos (a excepción de las hipotecas).

30 de junio del 2021.

RIQUEZA DE PERUANOS BAJÓ US$ 53 MIL MLLS. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Pasó de US$ 436 mil millones a US$ 383 mil millones, la mayor caída en el promedio de Latinoamérica. La riqueza per cápita retrocedió a su nivel más bajo desde el 2016, al disminuir 13.7%. La riqueza no financiera fue la más afectada frente a la financiera. Sin embargo, la deuda promedio descendió.