3 de setiembre del 2020. Hace 1 año

APENAS 2 MUNICIPIOS USARON EL 50% DE SUS RECURSOS PARA OBRAS

Chaclacayo y San Luis lideran gasto, mientras el Rímac no invirtió ni un sol en infraestructura. Los 43 distritos de Lima devengaron más de S/ 310 millones, un avance de 22.6% en ocho meses. Municipio de Lima ejecutó 44.8%, pero aún no arranca ampliación de av. Universitaria y ciclovías.

MASIFICACIÓN DEL GAS EN RIESGO: NATURGY SE VA Y CULPA AL GOBIERNO

Compañía estaba a cargo de distribución en Arequipa, Moquegua, Tacna e Ilo. En noviembre, ya advertían problemas. Naturgy denunció que no se cumplió con la regulación de tarifas, las cuales considera que actualmente no son competitivas. También lamentó la no ejecución del gasoducto.