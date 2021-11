3 de noviembre del 2006. Hace 15 años

MEF PLANTEA INICIAR YA TRES REFORMAS ECONOMICAS

Flexibilizar leyes laborales, impulsar mercado de capitales y mejorar calidad del gasto fiscal, son indispensables para enfrentar shocks externos, advierte viceministro de Economía.

3 de noviembre del 2011. Hace 10 años

PROPONEN CÁRCEL SI HAY ABUSO DE PODER ECONÓMICO

Presentan iniciativa en el Congreso para que abuso de posición de dominio y atentados contra la libre competencia tengan pena de cárcel, bajo la figura de abuso de poder económico. El grupo Solidaridad Nacional ha propuesto un proyecto de ley que plantea la pena de cárcel cuando el abuso del poder económico afecte el libre mercado. Por ejemplo, si se restringe, impide, falsea o distorsiona la libre competencia. En opinión del presidente de la comisión de competitividad y reforma del Estado de la Cámara de Comercio de Lima, Manuel Romero, la iniciativa tiene conceptos gaseosos que se pueden prestar a la corrupción

3 de noviembre del 2016. Hace 5 años

REPUNTAN EN 55% GANANCIAS DE LAS 100 PRINCIPALES EMPRESAS EN BVL

Metalúrgicas elevaron sus utilidades en 248% por el mayor precio de los metales. En el sector construcción utilidades cayeron 36% y en el textil en 24%. Si bien los ingresos por ventas de las 100 firmas líderes de la BVL se mantuvieron estables en los primeros nueve meses del año, la utilidad neta conjunta de estas compañías pasó de US$ 1,950 millones a US$ 3,021 millones. Financiamiento. Al cierre de octubre, empresas de diversos sectores económicos emitieron bonos mediante ofertas públicas primarias obteniendo un financiamiento por US$ 1,647 millones.