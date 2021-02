3 de febrero del 2006. Hace 15 años

EJECUTIVO NO DARÍA PASE A LIBRE DESAFILIACIÓN DE AFPS

Congreso aprobó proyecto pero PPK recomendará a Toledo que se observe pues es una “bomba de tiempo”. Congresistas impidieron que ministro de Economía explique peligros del proyecto. Costaría US$ 2,700 mlls.

3 de febrero del 2011. Hace 10 años

INMOBILIARIAS ‘DE FACHADA’ LAVAN DINERO

Unidad de Inteligencia Financiera empieza a rastrear casos. Advierten que constructoras no colaboran en lucha al lavado de activos. Mayoría de casas de cambio no piden información en compra y venta de dólares. Plantean que agencias de aduana tengan mayor supervisión. El despegue constructor no solo tiene luces, sino también sombras. La Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado muchas empresas que desarrollan un proyecto y luego desaparecen. Este año empezarán las multas a las compañías que no brinden información para combatir el lavado de dinero.

3 de febrero del 2016. Hace 5 años

AFP LOGRAN SU MÁS ALTA RENTABILIDAD EN TRES AÑOS

Rentabilidad patrimonial fue de 18.3% y Prima AFP lideró el ranking. Las utilidades de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) aumentaron 8.5% el año pasado. Mientras el mayor rendimiento que tuvieron los afiliados fue de 8%.