29 de enero del 2008. Hace 15 años

LAVADO DE DINERO EL AÑO PASADO LLEGÓ A US$ 1,500 MILLONES

Hay 140 casos en investigación y 30 de ellos ya están en manos de la Fiscalía. Meses atrás, Devida estimó que el lavado de dinero ascendía a US$ 500 millones. Ayer la Policía lanzó una cifra que triplica lo anterior. La preocupación por este tema no es solo de la Policía, pues Asbanc ya advertía que la banca podría ser considerada “paria” si no se controlaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

29 de enero del 2013. Hace 10 años

MEF ADQUIRIRÁ US$ 4,000 MLLS. PARA ENFRENTAR CAÍDA DEL DÓLAR

Ministro Castilla señala a Gestión que la prioridad hoy es evitar un desplome del tipo de cambio. Podría revisar al alza crecimiento del PBI. Más de 200 inversionistas y 70 ejecutivos de compañías peruanas participaron en el primer día del road show de inPeru en EE.UU. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, tuvo 20 reuniones con inversionistas.

29 de enero del 2022. Hace 5 años

INKAFARMA TENDRÁ POLÍTICA DE PRECIOS DIFERENTE A MIFARMA

Las dos cadenas de farmacias tendrán el 45% del mercado. El Estado es el mayor comprador en mercado de medicinas. Indecopi solo vigilará si se incurre en abuso de posición de dominio del mercado o se afecta a farmacias independientes. En marzo seempieza debate en Congreso sobre proyecto de control previo de fusiones y adquisiciones de empresas. Inkafarma continuará la política de costo bajo y precio bajo, mientras que Mifarma seguirá la estrategia de más promociones y descuentos, dijo Rafael Dasso, gerente general de Inkafarma y que tendrá a su cargo también Quicorp.