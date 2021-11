28 de noviembre del 2006. Hace 15 años

GOBIERNO PROPONE ELEVAR INDEMNIZACION POR DESPIDO

De 12 hasta 18 sueldos en casos de ceses arbitrarios y con tope de S/. 54 mil. Ministerio de Trabajo también plantea que en los despidos colectivos por reorganización de empresas se paguen indemnizaciones.

28 de noviembre del 2011. Hace 10 años

CRECIMIENTO DE INVERSIÓN PRIVADA SUFRE UN FRENAZO

Pasó de 16% en el segundo trimestre a 8.5% en el tercero, según el Banco Central de Reserva. La inversión pública disminuyó en 23.3%. La desaceleración de la inversión privada se da en momentos en que ha renunciado el director ejecutivo de ProInversión, que tiene que llevar a cabo US$ 1,000 millones en proyectos de asociación público privada (APP). En lo que respecta a la inversión pública, recién en junio se desembolsó a las regiones la mayor parte de los recursos del canon. Demandan que el MEF haga públicos los montos que las regiones tienen en el Banco de la Nación y el BCR. Ricardo Giesecke, Ministro del Ambiente: “Conga va pero no como sea. Es viable pero (a la vez) siempre mejorable.

28 de noviembre del 2016. Hace 5 años

ESTE AÑO 10,463 PERUANOS MÁS SE CONVIRTIERON EN MILLONARIOS

Riqueza total de las familias suma US$ 520,000 millones, 3.8% mayor que hace un año. Cerca de doce millones de peruanos tiene una riqueza promedio menor a US$ 10,000. En América Latina, los millonarios suman 502,000 y el Perú es el cuarto país con mayor número de ricos en la región, solo superado por Brasil, México y Chile. Riqueza por adulto en el Perú alcanza los US$ 26,922, que reflejan el valor de los activos financieros y de los activos reales (inmuebles), descontada la deuda.